Morte Eric Dane, la raccolta fondi ha superato i 275 mila dollari

La raccolta a sostegno della famiglia dell'attore star di Grey's Anatomy scomparsa giovedì all'età di 53 anni e avviata dagli amici con l'obiettivo di raggiungere i 500 mila dollari per aiutare le sue due figlie adolescenti, ha superato i 275 mila dollari. Tra i contributi più consistenti, quello del creatore di Euphoria Sam Levinson e della moglie Ashley e quello di Brad Falchuk, co-creatore di Glee e marito di Gwyneth Paltrow

Dopo la sua morte , gli amici più stretti dell'attore, scomparso giovedì scorso a seguito della sua battaglia contro la SLA, si erano uniti per creare una raccolta fondi volta a sostenere le sue due figlie e le loro future necessità. "Qualsiasi contributo, indipendentemente dall’importo, aiuterà a garantire stabilità in questo momento incredibilmente difficile", avevano scritto nella nota sul sito di GoFundMe solo pochi giorni fa, oggi, quella raccolta, è arrivata a 275 mila dollari.

La raccolta e i sostenitori

Avviata da amici e familiari, la raccolta aveva l'obiettivo di raggiungere i 500 mila dollari per aiutare le sue due figlie adolescenti, descritte come "il centro della sua vita". Tra i contributi più consistenti figurano quello del creatore di Euphoria Sam Levinson e della moglie Ashley, che avrebbero donato circa 27 mila dollari tramite la piattaforma GoFundMe, e quello di Brad Falchuk, co-creatore di Glee e marito di Gwyneth Paltrow, con una donazione di 10 mila dollari.

L'attore statunitense, noto anche per il ruolo nella serie HBO Euphoria, soffriva di sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa progressiva che aveva annunciato di aver sviluppato lo scorso anno e dopo la diagnosi, era diventato un importante portavoce della comunità della SLA, usando la sua voce e la sua visibilità per sostenere gli altri pazienti e promuovere una maggiore consapevolezza. La sua perdita lascia un vuoto immenso nel cuore dei suoi cari e di tutti coloro che si sentivano da lui supportati e rappresentati.