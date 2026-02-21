Eric Dane, morto giovedì 19 febbraio, dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA, così come aveva confermato la famiglia a PEOPLE, ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie, che erano il centro del suo mondo, ed è proprio per sostenere Billie e Georgia, che i suoi amici più stretti si sono mobilitati e uniti. Grazie a loro infatti è stata aperta una raccolta fondi su GoFundMe per dare supporto alle sue ragazze e le loro future necessità.