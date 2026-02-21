Offerte Sky
Morte Eric Dane, gli amici aprono raccolta fondi su GoFundMe per le due figlie

Spettacolo
©Getty

Gli amici dell'attore, scomparso giovedì scorso a seguito della sua battaglia contro la SLA, si sono uniti per creare una raccolta fondi volta a sostenere le sue due figlie e le loro future necessità. "Qualsiasi contributo, indipendentemente dall’importo, aiuterà a garantire stabilità in questo momento incredibilmente difficile", si legge nella nota sul sito di GoFundMe

Eric Dane, morto giovedì 19 febbraio, dopo una coraggiosa battaglia contro la SLA, così come aveva confermato la famiglia a PEOPLE, ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato da cari amici, dalla sua devota moglie e dalle sue due splendide figlie,  che erano il centro del suo mondo, ed è proprio per sostenere Billie e Georgia, che i suoi amici più stretti si sono mobilitati e uniti. Grazie a loro infatti è stata aperta una raccolta fondi su GoFundMe per dare supporto alle sue ragazze e le loro future necessità.

Dopo la diagnosi, Eric è diventato un importante portavoce della comunità della SLA, usando la sua voce e la sua visibilità per sostenere gli altri pazienti e promuovere una maggiore consapevolezza. Anche quando la sua salute peggiorava, è rimasto profondamente impegnato ad aiutare chi stava affrontando la stessa devastante malattia. Poiché la sua malattia è progredita molto più rapidamente di quanto chiunque potesse immaginare, gli amici di Eric hanno voluto fare un gesto concreto. "Qualsiasi contributo, indipendentemente dall’importo, aiuterà a garantire stabilità in questo momento incredibilmente difficile e in futuro per le meravigliose figlie di Eric", si legge nella nota sul sito GoFundMe.

Addio a Eric Dane, il Dr. Mark Sloan di Grey's Anatomy

