Carlo Conti, intervenuto nel programma di Fiorello "La Pennicanza", ha ufficializzato Pilar Fogliati come co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 insieme ad Achille Lauro e Lillo. Il direttore artistico ha inoltre svelato il cast del Suzuki Stage, che vedrà protagonisti Gaia, Blush, i The Kolors, Francesco Gabbani e i Pooh. In merito al caso Andrea Pucci, Conti ha chiarito che si è trattato di una scelta personale del comico e ha smentito la sostituzione con Irina Shayk

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, ( LO SPECIALE ) Carlo Conti è intervenuto questa mattina ai microfoni di Rai Radio 2. Durante la trasmissione "La Pennicanza", condotta da Fiorello, il presentatore ha colto l'occasione per ufficializzare nuovi nomi e smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. Conti ha confermato la presenza dell'attrice Pilar Fogliati per la serata di mercoledì, completando il trio di co-conduzione con Achille Lauro e Lillo. Per quanto riguarda le esibizioni in Piazza Colombo, sono stati resi noti i nomi degli artisti che animeranno il palco Suzuki: Gaia, Blush, i The Kolors e Francesco Gabbani. È stata inoltre confermata una partecipazione speciale dei Pooh, che riceveranno una targa celebrativa per i 60 anni di carriera.

"Manca ancora da annunciare qualche super ospite e altre sorprese finali", ha dichiarato Conti in merito al completamento del cast. Interrogato sulla possibile presenza di Eros Ramazzotti, il conduttore ha risposto: "Ancora non lo so. Ho letto tante cose, ho letto anche Madonna in duetto con Patty ne ho lette tantissime ma questo è Sanremo...". Sulla possibile partecipazione di amici storici, il direttore artistico è stato perentorio: "No, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni non sono previsti, non vengono, non hanno voglia, non hanno nemmeno prenotato l'albergo".

Il caso Andrea Pucci e la smentita su Irina Shayk

In merito all'uscita di scena del comico, Conti ha dichiarato: "Mi dispiace molto per Andrea, sia dal punto di vista umano che professionale. Mi dispiace che abbia preso questa scelta ma è personale, si ricorda come fu bistrattato su quel palco e un comico deve arrivare su quel palco con serenità e divertimento, lui ha preferito stare a casa". Il direttore artistico ha poi aggiunto che la sua scelta era dettata dal fatto che Pucci "è un artista che riempie i teatri" e non per logiche social.

Conti ha inoltre smentito categoricamente il coinvolgimento della modella Irina Shayk come sostituta: "Volevo chiarire una cosa: qualcuno ha erroneamente scritto che la modella Irina Shayk sostituisce Pucci ma non è assolutamente vero, era già prevista, non sostituisce Pucci". Per questa vicenda il conduttore ha confermato di aver ricevuto anche il Tapiro d'Oro