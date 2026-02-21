Offerte Sky
Sanremo, Giorgia Cardinaletti sarà co-conduttrice della serata finale

Spettacolo
©Ansa

La giornalista e conduttrice el TG1 affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella serata di sabato 28 febbraio

Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del TG1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76esimo Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato, come da tradizione, in diretta al Tg1 dallo stesso Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, che ha svelato così un nuovo tassello del mosaico del Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo. 

I premi alla carriera

Sempre al TG1, Carlo Conti ha annunciato anche i premi alla carriera a Fausto Leali, interprete simbolo della tradizione melodica italiana, a Mogol, tra i più importanti autori della musica italiana e a Caterina Caselli, cantante e produttrice discografica di grande prestigio.

Approfondimento

Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata

