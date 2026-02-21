La giornalista e conduttrice el TG1 affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini nella serata di sabato 28 febbraio

Sarà Giorgia Cardinaletti, giornalista e conduttrice del TG1, volto di punta dell'informazione Rai, ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella serata conclusiva del 76esimo Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato, come da tradizione, in diretta al Tg1 dallo stesso Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del Festival, che ha svelato così un nuovo tassello del mosaico del Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo.