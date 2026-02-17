Offerte Sky
Sanremo 2026, Ditonellapiaga con Che fastidio! Il testo della canzone

©Getty

Introduzione

Ditonellapiaga è tra i trenta artisti in gara all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Margherita Carducci, questo il nome all’anagrafe, presenterà la canzone Che fastidio! Nella serata delle cover Ditonellapiaga duetterà con TonyPitony sulle note del brano The Lady Is a Tramp

Quello che devi sapere

Ditonellapiaga con Che fastidio!

Ditonellapiaga in gara con Che Fastidio! La giovane cantautrice gareggerà tra i Big della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

Ditonellapiaga alla sua seconda partecipazione a Sanremo

Nel 2022 Ditonellapiaga ha debuttato in gara con il brano Chimica in duetto con Donatella Rettore. La coppia ha conquistato la sedicesima posizione nella classifica finale della kermesse musicale. Quest’anno la cantautrice tornerà sul palco del Teatro Ariston con Che fastidio!

La cantante ha all’attivo due album: Camouflage del 2022 e Flash del 2024. Il 10 aprile l’artista pubblicherà il suo nuovo progetto discografico Miss Italia. Annunciati anche due appuntamenti live in autunno: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano. Nella quarta serata Ditonellapiaga duetterà con TonyPitony.

Che fastidio, il testo della canzone di Ditonellapiaga

Io non so più cos’è normale
O un’allucinazione
Se sono matta io
Non è che voglia litigare
Ho solo qualche osservazione
Un pensiero mio
La moda di Milano (che fastidio!)
Lo snob romano (che fastidio!)
Il sogno americano (che fastidio!)
E il politico italiano (che fastidio!)
La musica tribale (che fastidio!)
I cani alle dogane (che fastidio!)
E il corso di pilates mi deprime, il pranzo salutare (che schifo!)
Stasera vado a una festa la solita farsa e non m’interessa (che fastidio!)
E la vicina molesta bussa alla porta “abbassa quei bassi” (che fastidio!)
E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e (non mi fido!)
Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa (che fastidio!)

Non è che voglia litigare
Ma ho come l’impressione
Di non potermi controllare
E allora te lo dico (che fastidio!)
Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)
L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito
Facciamoci una foto (che fastidio!)
Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)
Scambiamoci il numero, ti scriverò
Ma sotto quel sorriso, dico
Che fastidio!
Che fastidio!
Che fastidio!
Che fastidio!
Su le mani solo se sei dell’acquario
Strano ti facevo proprio sagittario
La chiamo dall’India, dall’Albania, Torino
Per un piano tariffario
Nasi alla francese come in fotocopia
Imparare a vivere con un tutorial
Passa a premium, clicca qui, ascolta ora!

Cento cover Bossa Nova

 

E allora te lo dico (che fastidio!)
Se vuoi te lo ripeto (che fastidio!)
L’amico dell’amico senza invito che fa il figo, che fallito
Facciamoci una foto (che fastidio!)
Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)
Scambiamoci il numero, ti scriverò
Ma sotto quel sorriso, dico
Che fastidio!
Che fastidio!
Che fastidio!
Che fastidio!
Facciamoci una foto (che fastidio!)
Che fai tu di lavoro? (Faccio schifo!)
Scambiamoci il numero, ti scriverò

Nonostante i corsi di meditazione
Di respirazione
Non posso sopportare
Gli arrivisti e i “giornalisti perbenisti” (che fastidio!)
E poi i tronisti presentati come artisti (che fastidio!)
Oppure l’inno nazionale al piano bar
Gli F24, lo spam
Che fastidio! Che fastidio!
Che fastidio!
Io non so più cos’è normale
Ma sono matta io
Ma sono matta io
Ma sono matta

Il significato della canzone di Ditonellapiaga a Sanremo 2026

La canzone racconta la società e le relazioni di oggi in maniera ironica. Come raccontato in un’intervista rilasciata a RaiPlay, l’artista ha dichiarato: “Mai mi sarei aspettata che questo brano sarebbe stato in gara al Festival di Sanremo 2026, è un brano coraggioso”. “È un brano che mi rispecchia tantissimo”, ha aggiunto.

4/5
Chi sono gli autori della canzone di Ditonellapiaga

di M. Carducci - E. Castroni - E. Ruzzi
A. Casagni - M. Carducci - E. Castroni
Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Starpoint International/
Va Tutto Bene/BMG Rights Management

