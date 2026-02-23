Sanremo (LO SPECIALE) finisce anche nelle tasche degli italiani: secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG Different, circa 1,9 milioni di persone hanno impostato una canzone del Festival come suoneria del cellulare ( LE ANTICIPAZIONI DEL FESTIVAL ). In cima alla classifica si piazza Olly con il brano Balorda nostalgia , scelto da quasi 180.000 utenti. Subito dietro troviamo Giorgia con La cura per me , che supera le 152.000 preferenze, mentre al terzo posto si colloca Arisa con La notte , ancora amatissima a distanza di anni. Seguono i Coma_Cose con Cuoricini , Irama con Lentamente , quindi Diodato con Fai rumore e Mahmood con Soldi . Completano la top ten i The Kolors con Tu con chi fai l'amore , Annalisa con Sinceramente e ancora Mahmood con Tuta Gold . Appena fuori dalla classifica spicca Loretta Goggi con Maledetta primavera , brano del 1981 che continua a essere scelto come suoneria.

I brani più scelti come suoneria

Tra le canzoni vincitrici più amate come suoneria dominano i Maneskin con Zitti e buoni, preferiti dall’11% del campione (quota che sale al 19% tra i 18 e i 34 anni). Seguono Francesco Gabbani con Occidentali's Karma e Marco Mengoni con Due vite. Tra i brani che non hanno vinto il Festival, invece, gli italiani indicano come suoneria ideale Vita spericolata di Vasco Rossi, Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino e Piazza Grande di Lucio Dalla. Nella stessa graduatoria compaiono anche Donne di Zucchero, Con te partirò di Andrea Bocelli, La terra dei cachi di Elio e le Storie Tese e Volevo essere un duro di Lucio Corsi, a conferma di come i brani passati dal palco dell’Ariston continuino a vivere anche nella quotidianità digitale. (FESTIVAL DI SANREMO 2026, IL PROGRAMMA: CANTANTI E OSPITI IN SCALETTA, SERATA PER SERATA)