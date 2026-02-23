Dal palco dell’Ariston agli smartphone, i brani del Festival continuano a far compagnia agli italiani anche nella vita di tutti i giorni. Un successo che non riguarda solo i vincitori, ma anche pezzi diventati iconici nel tempo
Sanremo (LO SPECIALE) finisce anche nelle tasche degli italiani: secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto EMG Different, circa 1,9 milioni di persone hanno impostato una canzone del Festival come suoneria del cellulare (LE ANTICIPAZIONI DEL FESTIVAL). In cima alla classifica si piazza Olly con il brano Balorda nostalgia, scelto da quasi 180.000 utenti. Subito dietro troviamo Giorgia con La cura per me, che supera le 152.000 preferenze, mentre al terzo posto si colloca Arisa con La notte, ancora amatissima a distanza di anni. Seguono i Coma_Cose con Cuoricini, Irama con Lentamente, quindi Diodato con Fai rumore e Mahmood con Soldi. Completano la top ten i The Kolors con Tu con chi fai l'amore, Annalisa con Sinceramente e ancora Mahmood con Tuta Gold. Appena fuori dalla classifica spicca Loretta Goggi con Maledetta primavera, brano del 1981 che continua a essere scelto come suoneria.
I brani più scelti come suoneria
Tra le canzoni vincitrici più amate come suoneria dominano i Maneskin con Zitti e buoni, preferiti dall’11% del campione (quota che sale al 19% tra i 18 e i 34 anni). Seguono Francesco Gabbani con Occidentali's Karma e Marco Mengoni con Due vite. Tra i brani che non hanno vinto il Festival, invece, gli italiani indicano come suoneria ideale Vita spericolata di Vasco Rossi, Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino e Piazza Grande di Lucio Dalla. Nella stessa graduatoria compaiono anche Donne di Zucchero, Con te partirò di Andrea Bocelli, La terra dei cachi di Elio e le Storie Tese e Volevo essere un duro di Lucio Corsi, a conferma di come i brani passati dal palco dell’Ariston continuino a vivere anche nella quotidianità digitale. (FESTIVAL DI SANREMO 2026, IL PROGRAMMA: CANTANTI E OSPITI IN SCALETTA, SERATA PER SERATA)
