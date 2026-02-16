Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Sanremo 2026, Arisa con Magica favola. Il testo della canzone

Approfondimenti
©Getty

Introduzione

A cinque anni di distanza dalla partecipazione con Potevi fare di più, Arisa tornerà in gara con Magica Favola. L’artista ha trionfato con Sincerità nelle Nuove Proposte nel 2009 e con Controvento nei Big nel 2014. Esibizione con Quello che le donne non dicono con il Coro del Teatro Regio di Parma per la serata delle cover

 

Quello che devi sapere

Arisa con Magica Favola

Arisa sarà tra i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in scena dal 24 al 28 febbraio. L’artista presenterà la canzone Magica Favola. A maggio l’artista tornerà in concerto: “Saranno serate intime, sincere, molto vicine a voi: canterò Magica Favola, vi farò ascoltare nuove canzoni per la prima volta live e ripercorrerò alcuni brani che hanno accompagnato il mio cammino - da Sincerità a La notte, fino a Controvento”. Appuntamento il 22 maggio al Teatro Brancaccio di Roma e il 29 maggio al Teatro Lirico di Milano.

1/5

Arisa alla sua ottava partecipazione a Sanremo

Ottava partecipazione per Arisa, vincitrice con Sincerità nelle Nuove Proposte nel 2009 e con Controvento nei Big nel 2014. L’artista ha presentato sette brani: Sincerità nelle Nuove Proposte nel 2009, Malamorenò nel 2010, La notte nel 2012, Controvento nel 2014, Guardando il cielo nel 2016, Mi sento bene nel 2019 e Potevi fare di più nel 2021.

2/5
pubblicità

Magica favola, il testo della canzone di Arisa

A dieci anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore

A quattordici anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore

Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione

Che non c'entra con il cuore, si confonde col dolore

Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta

Metterei un vestito eccezionale sembrerei una principessa

Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca

Forse sono solo stanca

Fuori già si è fatta l'alba

C'era una volta l'oceano lo navigavo con te

C'era la luna nel cielo

Una notte che non ho paura nemmeno di me

A trent'anni tutti mi dicevano che bella la tua voce

A quaranta voglio solamente ritrovare un pò di pace

Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre

Mentre un'altra stella cade

Nel romantico disordine

Rip. ritornello

C'era una volta il mistero

Ti innamoravi di me

Non c'era il bianco né il nero

Ma l'arcobaleno più bello che c'è

lo mi perdo tra le onde

Con il sole che piano si accende

E il passato diventa presente

La bambina ritorna innocente

Chiudi gli occhi amore

O ti presto gli occhiali da sole

Che per oggi la vita è una piccola magica favola

C'era una volta l'oceano lo navigavo con te

Non c'è più bianco né nero

Ma l'arcobaleno più grande che c'è

C'è l'arcobaleno qui dentro di me

3/5

Il significato della canzone di Arisa a Sanremo 2026

In occasione dell’annuncio del titolo a Sarà Sanremo, la cantante ha spiegato: “È il racconto di una vita che si evolve e nella quale cambiano alcune cose, ma a un certo punto si ritrova un po’ la genuinità della bambina. Ritorna l’innocenza infantile”.

4/5
pubblicità

Chi sono gli autori della canzone di Arisa

Testo e musica di Arisa, Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Fabio Dalè e Carlo Frigerio. 


Ed. Warner Chappell Music Italiana/Pipshow/Giuro

5/5
pubblicità

Leggi anche

Cinema

Rental Family, trama e cast film con Brendan Fraser dal 19 febbraio

Musica

Sanremo 2026, tutti i conduttori del Festival serata per serata

Cinema

Train Dreams, il film con 4 nomination agli Oscar 2026: trama e cast

Serie TV

Leonesse, trama e cast della serie tv francese su Netflix

Cinema

Venerdì 13: ordine cronologico e di uscita dei 12 film della saga