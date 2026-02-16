Sanremo 2026, Arisa con Magica favola. Il testo della canzone

Arisa sarà tra i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in scena dal 24 al 28 febbraio. L’artista presenterà la canzone Magica Favola. A maggio l’artista tornerà in concerto: “Saranno serate intime, sincere, molto vicine a voi: canterò Magica Favola, vi farò ascoltare nuove canzoni per la prima volta live e ripercorrerò alcuni brani che hanno accompagnato il mio cammino - da Sincerità a La notte, fino a Controvento”. Appuntamento il 22 maggio al Teatro Brancaccio di Roma e il 29 maggio al Teatro Lirico di Milano.