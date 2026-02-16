Sanremo 2026, Arisa con Magica favola. Il testo della canzone

Introduzione
A cinque anni di distanza dalla partecipazione con Potevi fare di più, Arisa tornerà in gara con Magica Favola. L’artista ha trionfato con Sincerità nelle Nuove Proposte nel 2009 e con Controvento nei Big nel 2014. Esibizione con Quello che le donne non dicono con il Coro del Teatro Regio di Parma per la serata delle cover
Quello che devi sapere
Arisa con Magica Favola
Arisa sarà tra i trenta big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in scena dal 24 al 28 febbraio. L’artista presenterà la canzone Magica Favola. A maggio l’artista tornerà in concerto: “Saranno serate intime, sincere, molto vicine a voi: canterò Magica Favola, vi farò ascoltare nuove canzoni per la prima volta live e ripercorrerò alcuni brani che hanno accompagnato il mio cammino - da Sincerità a La notte, fino a Controvento”. Appuntamento il 22 maggio al Teatro Brancaccio di Roma e il 29 maggio al Teatro Lirico di Milano.
Arisa alla sua ottava partecipazione a Sanremo
Ottava partecipazione per Arisa, vincitrice con Sincerità nelle Nuove Proposte nel 2009 e con Controvento nei Big nel 2014. L’artista ha presentato sette brani: Sincerità nelle Nuove Proposte nel 2009, Malamorenò nel 2010, La notte nel 2012, Controvento nel 2014, Guardando il cielo nel 2016, Mi sento bene nel 2019 e Potevi fare di più nel 2021.
Magica favola, il testo della canzone di Arisa
A dieci anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore
A quattordici anni il primo bacio nelle mani avevo un fiore
Con l'adolescenza io ho capito che cos'era la passione
Che non c'entra con il cuore, si confonde col dolore
Se finisse il mondo in questo istante fumerei una sigaretta
Metterei un vestito eccezionale sembrerei una principessa
Chiamerei mio padre solamente per ridirgli che mi manca
Forse sono solo stanca
Fuori già si è fatta l'alba
C'era una volta l'oceano lo navigavo con te
C'era la luna nel cielo
Una notte che non ho paura nemmeno di me
A trent'anni tutti mi dicevano che bella la tua voce
A quaranta voglio solamente ritrovare un pò di pace
Che mi piacerebbe ritornare tra le braccia di mia madre
Mentre un'altra stella cade
Nel romantico disordine
Rip. ritornello
C'era una volta il mistero
Ti innamoravi di me
Non c'era il bianco né il nero
Ma l'arcobaleno più bello che c'è
lo mi perdo tra le onde
Con il sole che piano si accende
E il passato diventa presente
La bambina ritorna innocente
Chiudi gli occhi amore
O ti presto gli occhiali da sole
Che per oggi la vita è una piccola magica favola
C'era una volta l'oceano lo navigavo con te
Non c'è più bianco né nero
Ma l'arcobaleno più grande che c'è
C'è l'arcobaleno qui dentro di me
Il significato della canzone di Arisa a Sanremo 2026
In occasione dell’annuncio del titolo a Sarà Sanremo, la cantante ha spiegato: “È il racconto di una vita che si evolve e nella quale cambiano alcune cose, ma a un certo punto si ritrova un po’ la genuinità della bambina. Ritorna l’innocenza infantile”.
Chi sono gli autori della canzone di Arisa
Testo e musica di Arisa, Giuseppe Anastasi, Marco Cantagalli, Fabio Dalè e Carlo Frigerio.
Ed. Warner Chappell Music Italiana/Pipshow/Giuro