Introduzione

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, condotta ancora una volta da Carlo Conti e Laura Pausini, questa volta insieme a Bianca Balti, è stata dedicata alle cover e ai duetti - l'appuntamento più atteso e festoso della kermesse, quello in cui i cantanti in gara abbandonano per una notte le proprie canzoni e si misurano con il grande repertorio italiano e internazionale.

Sul palco dell'Ariston si sono esibiti tutti e trenta i big, ciascuno accompagnato da un ospite scelto personalmente: musicisti, attori, giornalisti, vecchie glorie e volti nuovissimi, in un programma lungo e ricchissimo che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo fino all'1.30 di notte. Il voto è stato suddiviso tra Televoto (34%), Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%), con la classifica definita al termine di tutte le esibizioni e l'elezione di un vincitore della serata. Una gara parallela, però, con regole proprie: il risultato di venerdì non incide sulla finalissima di sabato 28 febbraio, che deciderà il vincitore assoluto di questa 76ª edizione.