Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Edoardo Leo: “Da quando sono padre, la morte fa meno paura”

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Getty

Tra cinema, dove da qualche mese è approdato "2 cuori e 2 capanne" e teatro, al quale continua a portare in tournée il suo "Ti racconto una storia", l'attore e regista si racconta nell'intervista a Stories, parlando della sua formazione, della famiglia in cui è cresciuto, di quella volta in cui ha detto "se stavolta non va, mi fermo". L'intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ