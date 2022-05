Westworld, il trailer della quarta stagione

Condiviso da HBO il primo trailer di Westworld 4

È arrivato finalmente su YouTube e sui canali social della nota emittente televisiva HBO, il primo teaser trailer di Westworld 4. Occasione per produttori e distributori dell’acclamata serie fantascientifica di Jonathan Nolan e Lisa Joy di annunciare anche la sua data di uscita sul canale via cavo americano, la prossima domenica 26 giugno 2022. La quarta stagione di Westworld arriva a ben due anni dalla messa in onda degli episodi del suo terzo capitolo, a causa del rallentamento delle produzioni hollywoodiane per la pandemia di Covid-19. Come si evince dai primi frame del trailer e come raccontato in una recente intervista dall’attore Jeffrey Wright che nella serie è Bernard Lowe, Westworld 4 non sarà più quello che tutti si aspettano. Al centro delle riprese, una New York ancora più distopica e spaventosa, nella quale la tecnologia e la fantascienza sembrano aver preso il sopravvento. In contrasto la canzone di Lou Reed, Perfect Day, ad indicare la calma prima di una tempesta. L’obiettivo di Westworld 4 pare essere infatti quello di esplorare nuovi mondi e, secondo Wright, quello di “scavare di più in alcuni problemi e in una tecnologia che ci sembrerà familiare, come sempre. Sarà eccitante” ha ammesso l’attore, che non attende altro che la messa in onda dei nuovi episodi il prossimo giugno, anche perché “Bernard sta ancora provando a risolvere tutto. La lotta continua e Bernard è proprio lì al centro. Sarà divertente”.