The White Lotus 4, quale sarà la meta delle prossime stagioni?

In attesa del finale della terza stagione, in onda con un episodio ogni lunedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, già si pensa alle prossime mete di vacanze da sogno.

Per qualcuno lo show potrebbe approdare in Europa. Cosa sappiamo

Le vacanze in stile White Lotus sono ormai entrate a far parte dell'immaginario collettivo come fughe esotiche ad appannaggio di viaggiatori facoltosi che scelgono di rilassarsi in alloggi lussuosi posizionati in angoli di mondo paradisiaci.

A poche settimane dal termine della terza stagione, in onda ogni lunedì con un nuovo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è già iniziata tra i fan la caccia alla scoperta della location che farà da cornice alla quarta stagione della serie HBO, la cui produzione è stata ufficializzata già lo scorso gennaio.

I produttori dello show hanno già fornito qualche indizio.

David Bernard, produttore esecutivo, ha detto che il creatore della serie Mike White, da buon californiano, non ama le location fredde.

Il creatore Mike White ama il clima caldo La terza stagione di The White Lotus è ancora in corso, pronta a un finale esplosivo a cui gli spettatori si stanno preparando da settimane, in un crescendo di eventi e tensione che, in questo ciclo di episodi, hanno come sfondo un resort della lussureggiante e misteriosa Thailandia.

Dopo la tappa di debutto alle Hawaii, ambientazione della prima stagione di The White Lotus, e la stagione numero due ambientata in Sicilia, i realizzatori della serie sono già al lavoro sulle vacanze future, in particolare sulla meta da cui, normalmente, dipendono lo spirito della stagione e dettagli non poco rilevanti della la trama.

David Bernard, produttore esecutivo insieme a Nick Hall e Mike White, al microfono del The Bill Simmons Podcast, ha detto che difficilmente troveremo un White Lotus in una località fredda.

A Mike White piacciono le mete calde e le spiagge ma "mai dire mai". Una scelta in controtendenza non sarebbe una sorpresa per il produttore. Del resto, ha detto, una buona parte del loro lavoro, ormai, è rispondere alle chiamate di strutture di lusso sparse nel mondo che si propongono come location per le riprese e il futuro potrebbe aprirsi a possibilità inesplorate. Approfondimento The White Lotus 3, perché è cambiata la musica dei titoli di testa?