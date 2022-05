Le stelle più luminose dello showbiz e le top model più famose del mondo si sono date appuntamento all'Hôtel du Cap-Eden-Roc di Cap d'Antibes per il tradizionale evento benefico dedicato alla raccolta fondi per la ricerca contro l'AIDS. La sfida al look più interessante quest'anno si è tradotta in una gara di femminilità sfacciata combattuta con abiti dal design audace e sofisticato. Lusso e sensualità non sono mai di tendenza più di così

a cura di Vittoria Romagnuolo