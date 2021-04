Robert De Niro sarebbe vicino alla bancarotta a causa delle richieste e delle spese della sua futura ex moglie, l’attrice Grace Hightower. La star di Toro Scatenato è dunque costretta ad accettare tutti i ruoli proposti per riuscire ad assecondare le pretese della donna sposata nel 1997 e risposata nel 2004 dopo una prima separazione. Alla donna viene contestato, tra le altre cose, l’acquisto di un anello di diamanti da un milione e 200mila dollari. Circostanza smentita poi dall’avvocato della stessa Grace Hightower.

La difficile situazione economica di Robert De Niro è emersa durante un’udienza per la separazione che si è tenuta a Manhattan. In questa occasione, il legale dell’attore, Caroline Krauss, ha duramente attaccato Grace Hightower: “De Niro ha 77 anni, e non dovrebbe essere costretto a lavorare a questo ritmo forsennato, sei giorni a settimana e dodici ore al giorno, perché costretto a farlo. Domani potrebbe ammalarsi, e la festa è finita”.

“Grace Hightower deve mantenere uno status quo”

A controbattere al legale di Robert De Niro ci ha pensato però quello di Grace Hightower, Kevin McDonough il quale ha affermato come dal 2008, quando è stata avviata la causa di separazione, De Niro ha continuato a ridurre le somme destinate alla sua assistita, che sono diminuite da 375mila dollari al mese a 100mila. Inoltre, secondo l’avvocato della donna, Grace Hightower ha il “diritto di mantenere lo status quo ottenuto durante il periodo del matrimonio”, aggiungendo che “se De Niro vuole allontanare la sua famiglia mentre lui spende milioni e milioni per sé stesso sui suoi possedimenti, può anche farlo per la moglie”. Affermazioni subito contraddette dalla Krauss che ha confermato come la pandemia abbia decimato le finanze di De Niro, che nel 2015 era già stato costretto a pagare 6,4 milioni al fisco.