Robert De Niro, una nuova collezione arriva su Sky On Demand e Sky Go

Sky Cinema dedica un'intera collezione On Demand (anche su Sky Go) al più grande attore del mondo. A partire dal 25 gennaio

Di Robert de Niro si è praticamente detto e scritto tutto. Pur tuttavia, ad un eroe del cinema che ha contribuito a rendere la settima arte una delle massime espressione del 900 non servono tante parole. Basta sostituirle con le immagini dei suoi tanti film, scoprire la straordinaria mimica facciale, il perfezionismo maniacale con cui si fa padrone dei suoi personaggi per convincersi che, senza possibilità alcuna di smentita è lui il più grande attore del mondo.

Indimenticabili ed eterni i suoi ruoli: dal Travis, tassista giustiziere di Taxi Driver, al criminale Max Cady, tutto citazioni e tatuaggi di Cape Fear; dal pugile italo americano Jack la Motta di Toro scatenato al reduce di guerra Michael del Cacciatore. E poi come non ricordare le interpretazioni superlative del giovane Vito Corleone nella saga del Padrino, Al Capone degli Intoccabili, Rodrigo di Mission, Satana in Angel Heart e infine il suo personaggio, forse più toccante: quel “Noodles”, tutto cuore e violenza di C’era una volta in America, l’ultimo capolavoro di Sergio Leone

Per rivivere appino l’incredibile e decennale carriera del due volte premio Oscar®, arriva una nuova collezione dedicata proprio al grande attore, visibilile a partire dal 25 gennaio su Sky On Demand e Sky Go. Una selezione di pellicole che uniscono commedia e dramma, dai ruoli violenti dei classici Taxi Driver e Toro Scatenato, passando a dei capolavori senza tenpo come Novecento di Bernardo Berolucci e Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. Senza dimenticare alcun commedie più recenti.

Wizard of Lies - Si tratta di un film per la televisione del 2017 diretto da Barry Levinson, con protagonisti Robert De Niro e Michelle Pfeiffer. La pellicola è l'adattamento cinematografico del libro biografico Wizard of Lies: Bernie Madoff and The Death of Trust della giornalista Diana B. Henriques sulla vita del broker e criminale Bernard Madoff.

Taxi Driver - L’8 febbraio 1976 nelle le sale cinematografiche americane usciva forse il capolavoro assoluto di Martin Scorsese, diventato oggi film cult di genere. Robert De Niro è semplicemente grande nel ruolo che resta indubbiamente uno dei suoi più riusciti.

Toro scatenato - (Premium Cinema fino al 30/01) - È fra le opere più importanti nate dalla collaborazione tra il regista Martin Scorsese e l'attore Robert De Niro, nonché uno dei grandi capolavori del cinema del xx secolo. La pellicola si è ispirata all'autobiografia del pugile Jake LaMotta, Raging Bull: My Story, adattata da Paul Schrader e Mardik Martin

Il Padrino parte II (Primafila) - Film del 1974 diretto da Francis Ford Coppola, è il seguito del celebre Il padrino (1972) vincitore di 6 Oscar e 6 Nomination ai Golden Globe. Nel 1990, verrà seguito da Il padrino - Parte III. È stato il primo seguito nella storia del cinema a vincere l'Oscar al miglior film, impresa in seguito riuscita anche a Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re (2003). Tuttavia la saga de Il padrino è l'unica nella storia ad aver vinto più di un premio Oscar come miglior film.

C'era una volta in America - Diretto da Sergio Leone, con Robert De Niro, James Woods e Elizabeth McGovern, il film è tratto dal romanzo di Harry Grey The Hoods del 1952. Presentato fuori concorso al 37º Festival di Cannes, è il terzo capitolo della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West (1968) e Giù la testa (1971). Malgrado lo scarso successo di pubblico alla sua uscita, col passare degli anni è stato definito unanimemente come uno dei film più belli di sempre, posizionandosi nelle posizioni più alte nelle classifiche dei film preferiti di pubblico e di critica.

Novecento - Atto I, Novecento - Atto II - Entrambi diretti da Bernardo Bertolucci, le pellicole si incentrano sulle vicende politiche e storiche che he ebbero luogo in Italia e in particolare in Emilia (regione natale del regista) nella prima metà del XX secolo. Presentato fuori concorso al 29º Festival di Cannes, il film fu poi selezionato tra i 100 film italiani da salvare.

Quei bravi ragazzi - Il film, ad oggi, è considerato unanimemente un capolavoro, uno dei migliori gangster movie mai realizzato, Naturalmente il merito va alla straordinaria regia di Martin Scorsese e la partecipazione di un cast di assoluto livello tra cui spiccano Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci.

Gli altri film presenti nella collezione On demand di Sky Cinema

Cop Land, Jackie Brown, La stanza di Marvin, Being Flynn, Lo sbirro, il boss e la bionda, Ronin, Sfida senza regole,Mean Streets - Domenica in chiesa.