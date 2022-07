Cinema, è morto l'attore Paul Sorvino: recitò in "Quei bravi ragazzi"

Famoso per il ruolo del mafioso Cicero nella pellicola di Martin Scorsese, in oltre 50 anni di carriera l'attore italo americano ha spesso interpretato il ruolo del poliziotto o del gangster. Aveva 83 anni

Lutto nel mondo del cinema: è morto a 83 anni in Indiana l'attore Paul Sorvino, celebre per ruoli come quello del mafioso Paulie Cicero in 'Quei Bravi Ragazzi' e del sergente Phil Cerretta in 'Law & Order'. Lo fa sapere la moglie, Dee Dee Sorvino, in una nota. Lo ha annunciato la moglie Dee Dee, dicendo che è deceduto per cause naturali, sebbene avesse anche sofferto di diabete di tipo 2.





Il ruolo del gangaster

In oltre cinquant'anni di carriera, Sorvino, nato a Brooklyn nel 1939 da genitori italiani (il padre di Napoli, la madre della provincia di Campobasso), ha interpretato spesso il ruolo del poliziotto o del gangster italoamericano. Tra le decine di pellicole dove è apparso si possono citare inoltre 'Reds' di Warren Beatty, Cruising' di William Friedkin e 'Nixon' di Oliver Stone, dove veste i panni dell'ex segretario di Stato, Henry Kissinger. Figlio di un operaio tessile e di un'insegnante di piano, Sorvino frequentò l'accademia di Arte Drammatica a New York e fece il debutto a Broadway nel 1964 con 'Bajour'. Nel 1970 arrivò l'esordio sul grande schermo con 'Senza un filo di classe' di Carl Reiner. Aveva tre figli, due dei quali attori, Mira e Michael. "I nostri cuori sono spezzati, non ci sarà mai un altro Paul Sorvino, è stato l'amore della mia vita e uno dei più grandi artisti che abbia mai abbellito lo schermo e il palcoscenico", ha detto Dee Dee Sorvino, sua terza moglie.