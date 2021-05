Su Sky Cinema Collection è Robert De Niro Mania

Da sabato 22 a venerdì 28 maggio il canale 303 rende omaggio a uno dei più grandi attori di sempre, con pellicole cult come Taxi Driver e C’era una volta in America

Per rendere omaggio a questo vero e proprio monumento di Hollywood, il canale 303 si trasforma da sabato 22 a venerdì 28 maggio in Sky Cinema Collection – Robert De Niro Mania , dedicando la sua programmazione ad alcuni dei film più apprezzati dell’attore italoamericano.

Da non perdere, in particolare, gli appuntamenti in prima serata, a cominciare da quello di sabato 22 con Taxi Driver, il leggendario film di Martin Scorsese in cui De Niro è affiancato da Harvey Keitel e da una giovanissima Jodie Foster. L’attore interpreta Travis Bickle, reduce del Vietnam disadattato, che soffre di insonnia e lavora come taxista di notte. Durante un turno, entra nella sua vettura una prostituta 13enne di nome Iris, in fuga dal suo protettore.



Domenica è la volta di Wizard of Lies, in cui De Niro, affiancato da Michelle Pfeiffer, è il banchiere Bernie Madoff, artefice di una delle più grandi truffe di tutti i tempi. Seguono lunedì 23 lo spassoso Ti presento i miei, in cui Bob è il suocero di Ben Stiller alias Gaylord Fotter, e martedì 24 Il grande Match, film su due pugili rivali in pensione che vede sul set un altro peso massimo di Hollywood come Sylvester Stallone.