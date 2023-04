Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese durerà 3 ore e 26 minuti

Killers of the Flower Moon: la trama e il cast

La lunghezza del nuovo film di Scorsese era stata argomento di dibattito tra gli estimatori del suo cinema non solo a causa dei più recenti titoli nella filmografia dell'autore (The Irishman ma anche The Wolf of Wall Street che dura centottanta minuti), ma anche in considerazione della densità della storia narrata ne Gli assassini della terra rossa, romanzo di non-fiction del giornalista David Grann da cui è tratto il soggetto della pellicola che è stato adattato da Scorsese insieme ad Eric Roth.

La trama, che racconta gli omicidi seriali dell'Oklahoma degli anni Venti in quello che viene ricordato come “il regno del terrore”, è animata dalla presenza di un cast di spessore capeggiato da Leonardo DiCaprio con Robert De Niro e Jesse Plemons cui si aggiungono Lily Gladstone, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion e Tantoo Cardinal.

Prodotto, tra gli altri, anche da Scorsese, Killers of the Flower Moon, dopo la speciale proiezione a Cannes programmata per il 20 maggio, arriverà nelle sale in autunno prima di approdare in streaming su Apple + (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Tra i motivi di interesse, oltre alla trama e al cast, la particolarità del genere, un western abbastanza inedito per il suo realizzatore, e tanti altri momenti godibili, non ultimi i titoli di coda che si annunciano imperdibili.