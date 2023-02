Frankenstein Junior Night, nuovo teaser della riedizione

Cinema

Frankenstein Junior: le curiosità del grande classico di Mel Brooks

Il 15 dicembre usciva al cinema uno dei film più famosi del regista statunitense. Dalle improvvisazioni di Marty Feldman al cameo di Gene Hackman: ecco alcuni dei retroscena più curiosi avvenuti sul set della pellicola. LA FOTOGALLERY

Dalle gag di Igor alla rocambolesca e sconclusionata storia d'amore tra i protagonisti: non c'è un minuto di "Frankenstein Junior" che non strappi una risata. Non meno esileranti della stessa pellicola, furono però le riprese. Il 15 dicembre 1974, il film debuttava al cinema, in occasione dell'anniversario dalla sua distribuzione ripercorriamo alcune delle curiosità più interessanti avvenute sul set (ma non solo)





Durante le riprese del film, Mel Brooks scoprì che Ken Strickfaden, il creatore degli elaborati marchingegni visibili realizzati per i vecchi film dedicati a Frankestein, non solo era ancora vivo, ma aveva anche conservato tutti gli equipaggiamenti nel suo garage. Il regista decise così di incontrarlo e affittò tutta l'attrezzatura per realizzare la sua pellicola. In cambio, lo stesso Strickfaden ottenne anche i credit che non aveva ricevuto per i film originari