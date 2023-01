Frankenstein Junior restaurato e digitalizzato: il ritorno al cinema

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Si-può-fare!” Ebbene sì, anche se siete nati dopo l’uscita al cinema del film di Mel Brooks, oggi potete gustare Frankenstein Junior al cinema grazie all’iniziativa di Nexo Digital, in collaborazione con Radio Deejay e MyMovies.it. Il film senza tempo sarà al cinema dal 27 febbraio al 1° marzo per tre notti di festa in attesa del 50° anniversario dell’opera del 1974. Non è la prima volta che vengono riportati al cinema alcune pietre miliari per cinefili e appassionati, ma questa volta Nexo Digital ha colto l’occasione del compleanno a cifra tonda dell’avventura in bianco e nero del Dottor Frederick Frankenstein per offrire al pubblico questa bella esperienza.