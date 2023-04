Killers of the Flower Moon, le nuove foto del film

Online le prime immagini dell’attesissima pellicola di Martin Scorsese che sarà presentata in anteprima a Cannes 2023 Condividi

Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese è in arrivo al cinema e c'è grande curiosità anche per i due attori principali, Leonardo DiCaprio e Robert DeNiro, che hanno già lavorato diverse volte con il regista. Insieme al primo trailer del film proiettato al CinemaCon, Paramount Pictures e Apple Original Films hanno rilasciato nuove foto del prossimo film, dopo la primissima immagine promozionale che mostrava DiCaprio e Lily Gladstone seduti al tavolo della cucina. "Non avrei potuto realizzare questo film senza collaboratori straordinari e totalmente dedicati a dare vita a questa storia su scala epica", ha detto Scorsese durante una presentazione al CinemaCon di Las Vegas.

Il nuovo film di Martin Scorsese: di cosa parla "Avevo bisogno di attori che fossero davvero abbastanza coraggiosi da interpretare personaggi centrali molto complicati, estremamente complicati, e mi sono rivolto a una straordinaria giovane attrice di nome Lily Gladstone e ad alcuni ragazzi con cui ho lavorato in poche altre occasioni”. In Killers of the Flower Moon i membri della tribù Osage nell'Oklahoma nord-orientale vengono assassinati in circostanze misteriose negli anni '20, scatenando un'importante indagine dell'FBI diretta da un 29enne J. Edgar Hoover e dall'ex Texas Ranger Tom White, descritto come "un uomo di legge vecchio stile". Il film è basato sul libro di saggistica di David Grann, Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. leggi anche Killers of the Flower Moon, il film di Scorsese in anteprima a Cannes

Il cast di Killers of the Flower Moon Nel cast di Killers of the Flower Moon ci sono anche Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Louis Cancelmi, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Tatanka Means, Pat Healy, Scott Shepherd e Gary Basaraba. "Ho visitato il set per alcuni giorni", ha detto Grann in una recente intervista a Vanity Fair. "E sono rimasto davvero colpito da come sono riusciti a dare vita a queste figure storiche e catturare le verità nascoste sulla storia", ha detto. "Leo [DiCaprio] sembrava essere in grado di catturare la natura di Ernest Burkhart, e il livello di complicità del suo personaggio e questo sistema malvagio. E Lily Gladstone dà vita a Mollie con tale sensibilità e potere emotivo, almeno in le parti che ho visto”. ”Il film ha avuto esperti di lingua Osage che lavoravano con gli attori per assicurarsi che parlassero bene la lingua, tecnicamente”. vedi anche Martin Scorsese, svelata l'uscita del film Killers of the Flowers Moon