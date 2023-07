Il riferimento a Willy Wonka contenuto nel brano Meltdown sarebbe un chiaro attacco del rapper all'attore di Dune, indicato dalla scorsa primavera come nuova fiamma di Kylie Jenner. Ecco i retroscena del dissing che sta animando la rete

A pochi giorni dalla sua uscita, Utopia, il nuovo album di Travis Scott, il quarto in studio del rapper e produttore discografico statunitense, sta animando i fan confermando le aspettative, elevate, del pubblico globale. Il disco, che contiene diversi featuring e molti riferimenti a personaggi noti del mondo dello spettacolo, includerebbe, nel brano Meltdown, anche un cenno a Timothée Chalamet, che da qualche mese è finito sulle cronache rosa in quanto fiamma presunta di Kylie Jenner, ex compagna di Scott. Al momento le ipotesi in rete si rincorrono ma i fan non hanno dubbi: la canzone è un chiaro dissing contro l'attore di Hollywood.

Nella canzone Meltdown un cenno a Willy Wonka Sebbene la relazione tra Travis Scott e Kylie Jenner abbia avuto fine con l'inizio del 2023, il rapper, che condivide due figli con l'imprenditrice del make-up e star della tv, si sente ancora in diritto di dire la sua sulla ex compagna, soprattutto in merito alle sue recenti frequentazioni. Nella seconda strofa di Meltdown, brano che vede la collaborazione di Drake, Scott canta: “Chocolate AP and chocolate the Vs (Vs), got the Willy Wonka factory (Vs) / Burn an athlete like it’s calories, find another flame hot as me, b**tch” menzionando Willy Wonka, il personaggio della celebre fabbrica di cioccolato che in questa stagione, suo grande schermo, ha il volto di Timothée Chalamet. Secondo i fan il riferimento, abbastanza chiaro, a Chalamet contenuto nel brano sarebbe l'inizio di una disputa a mezzo musicale tra il rapper e il nuovo amico della Jenner. Se i versi fossero davvero indirizzati all'attore di Dune, sarebbero più che interessanti per gli appassionati di gossip perché rappresenterebbero la conferma che tra il ventisettenne newyorchese e la più piccola delle Kardashian c'è davvero qualcosa in più di una semplice amicizia. leggi anche Travis Scott, è uscito il nuovo album Utopia: la tracklist e cosa sape

La presunta love story tra Chalamet e Jenner Mentre i fan si arrovellano e accampano ipotesi online sulle parole rappate da Scott che nelle diciannove tracce di Utopia menziona esplicitamente altre celebrità, da Tom Brady a DaBaby, tutto tace dal lato Jenner-Chalamet, un fronte che fino a questo momento è stato compatto nell'adottare la linea della massima discrezione per le apparizioni pubbliche e le repliche alle voci (incalzanti) sull'esistenza di un affair.

Secondo i media di settore a stelle e strisce, con TMZ e Page Six in testa, Jenner e Chalamet avrebbero iniziato a vedersi più spesso a partire dalla scorsa primavera dopo essersi incontrati in inverno alle sfilate di Parigi. Da allora i due sono stati avvistati più volte dai paparazzi che li hanno sorpresi a mangiare insieme in un parcheggio a Los Angeles, incontri seguiti a visite di lui nella villa di lei. Secondo le fonti, l'intesa tra i due non sarebbe classificabile come una relazione dal momento che Jenner, dopo la rottura con Scott che è anche il padre dei suoi due figli, Stormi ed Aire, si starebbe solo divertendo nella sua nuova vita da mamma single.

Il ritorno di Travis Scott tra musica, cinema e moda Il dissing tra Scott e Chalamet è solo uno dei tanti motivi per cui in questo momento il rapper è sulla bocca di tutti. Molte sono le notizie in circolazione in attesa di conferma: dalla collaborazione con Givenchy per alcune t-shirt, a quella con Nike (che si è concretizzata in un modello speciale di Air Force 1, Travis Scott Cactus Jack Utopia Edition già in commercio), a un live a Pompei (che forse sarà invece la location di un videoclip, non è ancora chiaro. Per ora il nome di Scott fa parte ache della prossima Mostra del Cinema di Venezia: è lui il protagonista di Aggro Dr1ft, film di Harmory Corine che sarà presentato nella sezione Fuori Concorso. vedi anche Travis Scott, cancellato il concerto in Egitto alle Piramidi di Giza