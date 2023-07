Travis Scott, è uscito il nuovo album Utopia: tracklist e cosa sapere

A distanza di 5 anni dal successo mondiale di Astroworld, è finalmente disponibile il nuovo album del rapper statunitense Travis Scott, ovvero Utopia. Per aumentare la suspense, l’attesa e soprattutto l’hype attorno al nuovo disco, negli ultimi mesi il trapper di Houston aveva fomentato i fan con alcune anticipazioni: ad esempio, aveva dichiarato che gli unici ad aver avuto l’onore di ascoltare il disco, fino ad ora, erano stati i giocatori della squadra di baseball degli Astros di Houston (città natale di Travis) prima di un match contro i Chicago Cubs. Per non parlare, inoltre, del grande hype attorno al concerto alle Piramidi di Giza, che avrebbe dovuto essere un mega-evento per lanciare proprio il nuovo album Utopia ma che è stato cancellato a seguito di complessi problemi di produzione. Il nuovo album di Travis Scott, nonché padre di Stormi e Aire , avuti con l’imprenditrice statunitense Kylie Jenner, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme di ascolto.