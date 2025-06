La possibile scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Milano

I concerti di Cesare Cremonini si preannunciano dei grandi show. Il palco , lungo 65 metri per 22 metri di altezza, presenta una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti e 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva e un sistema laser da 270 watt sono alcuni dei numeri imponenti del nuovo atteso spettacolo di Cesare Cremonini.

La scaletta

Ad oggi, la scaletta dei concerti di Cesare Cremonini non è stata resa nota: l'ufficialità la si avrà solamente in occasione della prima data di Milano. In rete circola da mesi un'ipotesi che, però, non può essere attualmente confermata:

Ora che non ho più te

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande

Buon viaggio (share the love)

MoonWalk

Vieni a vedere perchè

Le sei e ventisei

Una come te

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare

Lost in the weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore