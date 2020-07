Francesco Sarcina e le Vibrazioni per fare l'amore

Figli e musica. L'estate 2020 di Francesco Sarcina corre su questi due binari. E' arrivato a fronteggiare la bolla di calore (atmosferico) che ci avvolge dopo mesi difficili, sia a livello personale che artistico, con un tour che è stato rinviato all'inizio del 2021 causa coronavirus (guarda lo speciale) e sostituito da qualche data estiva, tra cui quella a Roma del 21 luglio. Le Vibrazioni sono ora fuori col singolo Per Fare l'Amore. Ho parlato con Francesco Sarcina.



Francesco che mesi strani che abbiamo attraversato.

Un periodo assurdo, la prima settimana è stata bella tosta, non sapevo che accadesse, avevi i figli vicino e un senso impotenza totale. Poi mi sono reso conto che tutto poteva essere tramutato in virtù.

Poi che è successo?

Si è aperta qualche connection con amici per fare cose insieme, dunque ho fatto cose mie e un po’ di collaborazioni.

Avrai i cassetti pieni di musica!

Ora ho un sacco di roba e il singolo Per Fare l'Amore era idoneo al periodo. Il video rientra nel protocollo di sicurezza, abbiamo mandato dei droni in giro a fare riprese, dopo i mille permessi del caso, poi è iniziata la fase 2 e sempre con le dovute accortezzi siamo passati alle persone a casa.

Come vedi la situazione?

Le frontiere mentali sono peggiorate.

Troveremo una umanità peggiore?

Chi doveva evolvere ha avuto la scintilla. Ma ricordiamo che la mamma degli stolti è sempre gravida e molti sono peggiorati. Stare in casa ci ha intossicato. Dovrebbe esserci più di cultura, le problematiche danno fanno poi germogliare maggiori possibilità. La rete ha aiutato precchio. Io ho fatto poche videochiamate e soprattutto con gli amici. Ma ho lavorato grazie ai file mp3.

Tu come sei cambiato?

Tempo ne ho avuto per poter riflettere, so quello che può essere il dopo e mi muoverò su diversi piani. A oggi i concerti non ce ne sono o sono centellinati ma pur di suonare andrein giro con l'oboe e il bombardino del nonno.

Resti comunque preoccupato.

Sì perché non sai la situazione, non si è capito nulla. Ora c’è molta confusione, non danno dettagli, i numeri sono sparati, tutto sembra come prima. Ora c’è il delirio in giro. E' strategia del terrore? Cosa succederà? Ci sarà un vaccino?

Voi avete annunciato la data di Roma.

Comunichiamo man mano. A Roma saremo elettrici e forse combineremo qualcosa con Peppe Vesicchio. Per altro con lui avevamo già preparato tutto.

Farai il papà?

Quello lo faccio a prescindere. In agosto i ragazzi staranno con me cercando di limitare gli sbattimenti. Al mare ho un mucchio di amici con figli e c'è mia madre alla bisogna.

Sei molto drastico.

Quando ho avuto bisogno i parenti non li ho visti tranne un cugino di secondo grado di mio padre. Ho amici che mi sono stati vicini e vado da loro. Sarò più da barca e sul gommone che in spiaggia a fare il papà!