Eleonora Giorgi prova nuove cure contro il tumore: "Poche possibilità"

“Una clinica americana ha trovato una via d’accesso per questo tumore, ma non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che c’è il 14% di possibilità. Adesso i miei campioni sono stati inviati negli Stati Uniti, e vedremo”. In un’intervista a DiPiù, Eleonora Giorgi, 70 anni, ha condiviso gli ultimi aggiornamenti sul percorso di cura contro il tumore al pancreas. L’attrice sta infatti provando un nuovo trattamento sperimentale all’MD Andersen Cancer Center di Houston, in Texas. Nel difficile momento che sta vivendo, Giorgi ha sempre contato sulla vicinanza dell’ex marito Massimo Ciavarro, padre del figlio Paolo, che non l’ha mai lasciata sola. “Lui mi è sempre stato accanto e non mi ha mai mollata. Massimo deve esserci per Paolo un domani, è il suo compito questo e lui lo sa”, ha raccontato l’attrice, che allo stesso tempo non ha nascosto una sua grande paura. “Se non ce la farò ho paura di essere dimenticata dal mio piccolino, dal mio Gabriele”. Il bambino, 2 anni e mezzo, è figlio di Paolo e della moglie Clizia Incorvaia. “Lui è capriccioso, ascolta solo me, come farà poi? Allora voglio scrivergli una lettera per farmi ricordare anche quando sarà grande”.