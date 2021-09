Chiara Ferragni a Parigi con il look nude firmato Schiaparelli

La regina italiana del social network fotografico stavolta ha però rischiato di incappare nella censura di Instagram, i cui logaritmi scovano e bloccano immagini di nudo et similia. Ai logaritmi di IG i capezzoli femminili non vanno proprio giù. Ma dato che Chiara conosce i suoi polli, come si suol dire (con polli non ci riferiamo certo ai suoi 25 milioni di follower bensì, in maniera scherzosa, a chi sta a capo dei social network), è riuscita escogitare un modo per dribblare la "revisione bacchettona" di Instagram senza dover ritoccare in grafica le immagini.

Per il primo giorno della kermesse fashion targata Ville Lumière, la celebre imprenditrice e influencer ha scelto un outfit di Schiaparelli, motivo per cui la boutique della Maison in Place Vendôme fa da sfondo ad alcuni degli scatti che Chiara Ferragni ha postato sul suo seguitissimo profilo di Instagram.

La censura di Instagram sapientemente evitata



Mentre di solito si evita la censura applicando pecette o emoji in post-produzione oppure pixelando la parte "incriminata", questo genio della moda, del marketing e della comunicazione ha invece optato per un escamotage che rende la censura addirittura glamour.

In una mise che fa dei dettagli dorati il fil rouge (anzi: il fil d'or) dell'intero look, Chiara Ferragni ha aggiunto alla maglia semi-trasparente con effetto vedo-non vedo due copri-capezzoli dorati. Riconfermandosi così la Re Mida dei social network, in grado di trasformare in oro tutto quello che tocca. Copri-capezzoli compresi, alla faccia della censura.

E questa Regina Mida ha dimostrato per l'ennesima volta come si può essere puerpere bellissime e stilose: madre bis da pochi mesi, ha subito recuperato dopo il parto la sua forma fisica smagliante, assieme a uno stile che si discosta da quello classico premaman a cui noi "comuni mortali" siamo abituati.



Tuttavia, benché i look di Chiara Ferragni siano ormai lontani anni luce da quelli tipici del pre e dell'immediatamente-post maman, qualsiasi donna che abbia avuto dimestichezza con i paracapezzoli in argento per alleviare i dolori causati dalle ragadi al seno durante l'allattamento (l'argento è un materiale antibatterico e cicatrizzante) non può non pensare proprio alle coppette argentee guardando le coppette auree di Chiara Ferragni. Non è tutto oro quello che luccica, è vero, così come l'abito non fa il monaco. Ma Chiara Ferragni è riuscita a scardinare questi due detti popolari, concedetecelo. E concediamoglielo.