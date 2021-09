Lady Gaga e Tony Bennett, il 1° ottobre esce l'album Love for Sale

Il disco è stato anticipato dall'uscita dei singoli I Get a Kick Out of You e Love for Sale

Nelle scorse settimane la coppia ha presentato al pubblico il progetto discografico, in arrivo dopo il grande successo ottenuto con Cheek To Cheek, distribuito nel 2014 e premiato alla cinquantasettesima edizione dei Grammy Awards come Best Pop Traditional Vocal Album.

Il 3 agosto i due artisti hanno alzato il sipario sul nuovo progetto pubblicando il primo singolo I Get a Kick Out of You, il cui videoclip ufficiale conta al momento oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ora, a distanza di circa sette anni, Tony Bennett e Lady Gaga sono tornati a far coppia per un disco che omaggia Cole Porter .

L’artista ha dichiarato: “Il giorno che abbiamo pubblicato Cheek To Cheek nel 2014, Tony Bennett mi ha chiamata e mi ha chiesto se avessi voluto registrare un altro album con lui, questo volta per celebrare le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorata di cantare con il mio amico Tony, così ovviamente ho accettato l’invito ”.

In seguito la cantante ha dedicato un messaggio a Tony Bennett: “Tony, questo è l’ultimo album che avremo creato insieme, ma la celebrazione del jazz e il nostro essere compagni musicali vivranno per sempre con me. Offriamo al pubblico Love For Sale per l’amore libero e per farli sorridere perché è questo il motivo per il quale siamo qui".