Lady Gaga, da “Poker Face” a “Rain On Me”: i 10 videoclip più famosi

La cantante Premio Oscar in oltre un decennio di carriera ha prodotto video che sono entrati nella storia della musica: sofisticati, con trame e significati complessi e outfit eccentrici e spettacolari oltre ogni immaginazione. Ha usato rimandi religiosi, citazioni di film di registi del calibro di Quentin Tarantino e Alfred Hitchcock, e ha duettato con colleghe come Beyoncé e Ariana Grande

Compie 35 anni Lady Gaga, una delle più grandi star e artiste della musica mondiale, vincitrice di un Premio Oscar. Nata il 28 marzo 1986 e arrivata al successo planetario nel 2008 con i singoli Just Dance e Poker Face, con i suoi testi e i suoi video ha mostrato al pubblico la sua eccentricità e il suo essere poliedrica, stravagante, innovatrice, colorata, provocatrice, profonda. Dai rimandi religiosi alle citazioni di grandi film di Hitchcock e Tarantino, dalle Armadillo Shoes alla frangia color platino e agli outfit alieni e futuristici, ecco i suoi più famosi videoclip.

Just Dance vedi anche House of Gucci, le foto del film di Scott con Lady Gaga e Al Pacino È il singolo di debutto di Lady Gaga, pubblicato l'8 aprile 2008 come primo estratto dal primo album in studio The Fame. Nel video, diretto da Melina Matsoukas, l’ambientazione è una festa in casa: la cantante sfoggia uno stile fatto di occhiali da sole e frangia color platino, oltre a un adesivo di un fulmine blu sotto l’occhio destro che è un chiaro omaggio a David Bowie.

Poker Face vedi anche Biden 46° presidente USA: Lady Gaga canta l'inno americano. VIDEO Frangia biondo platino anche in Poker Face, che nell’autunno del 2008 ha portato Lady Gaga al successo planetario. Girato in una lussuosa villa di Malibu, nel video compaiono alcuni elementi che diventeranno iconici dello stile della cantante, come il costume nero attillato di latex (con le caratteristiche gemme tridimensionali che decorano molti suoi costumi) e la mascherina scintillante di frammenti di specchio. È così che Lady Gaga, all’inizio del video, emerge da una piscina, affiancata da due grandi alani arlecchino a macchie nere.

Paparazzi approfondimento Lady Gaga e le origini siciliane: tutto quello che sappiamo Girato dal famoso regista Jonas Åkerlund, il video del singolo del 2009 vede accanto a Lady Gaga l’attore Alexander Skarsgård e racconta l’esposizione mediatica come lato negativo dell’essere una celebrità. Secondo la rivista Rolling Stone, il videoclip è un omaggio al film di Alfred Hitchcock La donna che visse due volte per la scena in cui la donna, dopo una colluttazione con il compagno, viene spinta giù da una terrazza. Dopo il debutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, il video ha suscitato alcune polemiche per i contenuti sessuali e violenti ed è stato censurato: su YouTube la clip è presente sia in versione censurata che in versione integrale.

Bad Romance approfondimento I 5 video musicali (+1) per celebrare la comunità LGBTQ+ È stato “Video dell’anno” nel 2010 agli MTV Video Music Awards, grazie alla sua trama elaborata in stile Blade Runner, ai costumi di Alexander McQueen fra cui le Armadillo Shoes, alla scenografia futuristica e alle creazioni della Haus of Gaga come la corona e il reggiseno che spara scintille.

Telephone vedi anche House of Gucci: Lady Gaga e Al Pacino sul set a Roma Sarebbe bastata la presenza di Lady Gaga e Beyoncé nello stesso video a decretare il successo di questo singolo del 2010. Ma nel filmato colorato di 9 minuti e mezzo c’è molto altro: la trama - con la star di Crazy in Love che fa evadere l’amica di prigione -, la regia di Åkerlund, i rimandi a Kill Bill e Pulp Fiction di Quentin Tarantino e a Thelma & Louise.

Alejandro leggi anche Lady Gaga a Milano per girare il film Gucci. VIDEO Rimandi religiosi e un costume da suora in lattice che hanno scatenato le proteste del mondo ecclesiastico. Il video del 2010, diretto dal famoso fotografo di moda Steven Klein, sembra un film d’arte d’avanguardia, come un servizio fotografico che prende vita. “Si tratta di una celebrazione alla purezza del mio rapporto con i miei amici gay - ha raccontato Lady Gaga - e quanto io non sia stata capace fino ad ora a trovare le stesse sensazioni con un uomo eterosessuale. È una celebrazione e un encomio dell'amore gay - delinea la mia invidia per il coraggio e la prodezza con cui coronano lo stare insieme. Nel video cerco di suscitare l'amore dei miei amici gay - ma non vogliono che io stia con loro”.

Born This Way approfondimento Pride, Born This Way: l’inno LGBTQ+ di Lady Gaga Un inno all’uguaglianza e all’amore, alla consapevolezza di essere belli per quel che si è. Il brano del 2011 vive nel suo video, diretto da Nick Knight, che inizia con un parto in stile alieno dal quale nasce una razza che non prova sentimenti d’odio, una “razza che non genera pregiudizio, giudizio, ma libertà senza limiti. È completamente diverso da qualsiasi altra cosa che abbia mai fatto”, ha detto Lady Gaga.

Judas vedi anche Come portare i completi giacca e pantaloni, ispirandosi a Lady Gaga Sempre nel 2011 Lady Gaga torna ai rimandi religiosi, raccontando nel ruolo di Maria Maddalena la storia di Giuda Iscariota che tradisce Gesù. Nel video c’è anche Norman Reedus, star di The Walking Dead, nei panni di Giuda. Gli apostoli sono una banda di motociclisti, e alla fine Giuda si ritrova con la faccia spalmata da un rossetto rosso uscito da una pistola.

G.U.Y. vedi anche “House of Gucci”, a Milano si gira il film con Lady Gaga. FOTO Quattro canzoni in un solo video per G.U.Y (An ARTPOP Film) del 2014, che comprende Artpop, Venus, G.U.Y. e MANiCURE. Lady Gaga è una dea greca, un uccello e una mente criminale. Ma non basta: nel filmato ci sono membri del cast di The Real Housewives of Beverly Hills, lo YouTuber SkyDoesMinecraft e una scena in cui Gesù, Gandhi, John Lennon e Michael Jackson vengono clonati.