Lady Gaga a Milano per girare il film Gucci. VIDEO

Set blindato a Milano per le riprese del film "House of Gucci" di Ridley Scott. Nei panni di Patrizia Reggiani, la vedova mandante dell'omicidio, Lady Gaga

"Non vedo l'ora di tornare in presenza alla Statale per baciare il marciapiede di Via del Perdono". Oppure "C'è stata più lei nella mia Università che io".

Ora le riprese, molto blindate, si sono sposate nel capoluogo lombardo tra l’Università Statale, via Santo Spirito e via Marina (nei pressi di corso Venezia, dove avvenne l'omicidio il 27 marzo del 1995).

House of Gucci, Lady Gaga e Adam Driver girano in Duomo a Milano.

Patrizia Reggiani infastidita

La reazione di Patrizia Reggiani

Intanto Patrizia Reggiani, ex moglie dell'imprenditore Maurizio Gucci e condannata per il suo omicidio, si è detta "infastidita" perché l'attrice che la sta interpretando non l'ha incontrata. "Non è per una questione economica, dal film non

prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto", ha sottolineato all'Ansa l'ex moglie dello stilista.