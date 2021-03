Milano, Reggiani: “Lady Gaga mi interpreta in film senza incontrarmi”

Lo afferma l’ex moglie di Maurizio Gucci nei giorni in cui la star della musica americana è nel capoluogo lombardo per girare alcune scene del film sullo stilista: “Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto”

“Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l'accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi". Lo ha dichiarato all'Ansa Patrizia Reggiani, ex moglie dello stilista Maurizio Gucci e condannata per il suo omicidio, nei giorni in cui la star della musica americana è a Milano per girare alcune scene del film di Ridley Scott "The House of Gucci", in cui interpreta proprio Reggiani (LE FOTO SUL SET).