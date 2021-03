Lady Gaga, parla il dogsitter dopo l'aggressione

Il saluto di Ryan è un buon segnale per i tanti supporter che da giorni fanno il tifo per lui, dopo che è stato vittima di un violentissimo attacco lo scorso 24 febbraio. Un’aggressione di alcuni malviventi intenzionati a rapire i cani di Lady Gaga, un agguato che avrebbe potuto rivelarsi davvero mortale per Fischer.

Fischer ha postato poche ore fa un secondo scatto che lo ritrae nel letto ospedaliero in cui è ricoverato da giorni. Nella didascalia scrive un lungo messaggio indirizzato a tutti i suoi cari: a "tutti i miei amici, alla famiglia che ha pianto con me e magari ha pure riso a una o due delle mie battute morbose”.

Come una telecamera presente sul luogo ha testimoniato, Fischer ha cercato di proteggere con tutta la sua forza gli amati animali dell’amica. Le immagini registrate dalla telecamera, una volta visionate dalla cantante, hanno portato Lady Gaga a definire l’amico "un eroe per sempre".

Mentre la padrona di Koji, Gustav e Asia, Lady Gaga appunto, era assente (è in Italia per le riprese del film sull’assassinio di Maurizio Gucci, pellicola diretta da Ridley Scott), la custodia dei cani era affidata a Ryan Fischer.

“Una chiamata molto vicina da parte della morte”



"Sono ancora ricoverato, dopo una chiamata molto vicina da parte della morte. […] Mi sono trattenuto, più o meno fino a ora, dal raccontare quanto successo mentre la storia montava sui media. Ne scriverò più in là ma la gratitudine per tutto l'amore che ho ricevuto da ogni parte di questo pianeta è immenso e intenso", ha scritto sui suoi social network Ryan Fischer, il cui account di Instagram è @saintrocque.



Non mancano i ringraziamenti a coloro che gli hanno salvato la vita, ossia tutto il personale medico e paramedico. Il suo pensiero e il suo ringraziamento va anche all’amica carissima, Lady Gaga.



"I tuoi bambini sono tornati e la famiglia è al completo... Ce l'abbiamo fatta! Hai dimostrato così tanto supporto in questa crisi, sia nei miei confronti sia nei confronti dei miei cari. Ma il tuo supporto in quanto amica, nonostante la traumatica sparizione dei tuoi bimbi, è stato incrollabile. Ti voglio bene e ti ringrazio”, ha aggiunto rivolgendosi alla cantante e attrice.



A chiudere la confessione sono state parole ironiche e leggere: “E ora? Il processo di guarigione sarà lungo ma guardo al futuro e al momento in cui verrò bombardato con i bacini e le leccatine (e forse pure una pipì per l'emozione?) da parte di Asia, Koji e Gustav”.