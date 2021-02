Hollywood, rapiti i cani di Lady Gaga e ferito il dogsitter

Mentre Lady Gaga è impegnata a Roma sul set del film sull'assassinio Gucci, a Hollywood due dei suoi tre cani, Koji e Gustavo, sono stati rapiti mentre si trovavano in strada con il dogsitter. A riportare la notizia sono stati diversi media Usa, tra cui TMZ, che non hanno più avuto informazioni riguardo ai malviventi, uno o forse di più, che hanno prima sparato contro il dogsitter - ferito ma non in condizioni gravi - e poi hanno portato via gli animali.