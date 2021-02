Lady Gaga a Roma con un nuovo look: sta girando il film Gucci

Lady Gaga è arrivata a Roma per il primo ciak dell’attesissimo film Gucci diretto da Ridley Scott, le cui riprese incominceranno a marzo. La pellicola che racconta l’assassinio di Maurizio Gucci, la cui mandataria è stata l’ex moglie Patrizia Reggiani, è uno dei progetti cinematografici più attesi dei prossimi mesi, diretto dal pluripremiato regista (due Golden Globe aggiudicatisi, oltre a una candidatura all’Oscar).

Inizialmente i ruoli da protagonisti erano stati offerti a Leonardo DiCaprio e Angelina Jolie, ma vedremo invece Adam Driver e Lady Gaga sul grande schermo. Lui nei panni di Maurizio Gucci e lei in quelli di Patrizia Reggiani, condannata per essere stata la mandante dell'assassinio del marito nel 1995. L’intero cast sarà a dir poco stellare: i premi Oscar Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons sono alcuni dei nomi che impreziosiscono questo gioiellino che si preannuncia già un cult movie.



Ma Lady Gaga non fa parlare di sé solo per il suo nuovo ruolo da protagonista al cinema: anche per quanto riguarda il lato fashion è già sulla bocca di tutti grazie a un outfit davvero “graffiante” con cui è stata avvistata per le vie romane, un abito-tunica monospalla in fantasia animalier, con un motivo leopardato che la rende una diva a tutto tondo. Anche collier, collana, orecchini e mascherina contornata da borchie - assieme all’immancabile accessorio delle celeb, ossia gli occhiali da sole dalla montatura maxi per celare lo sguardo agli occhi indiscreti - rendono la sua mise impeccabile.