Lady Gaga e Tony Bennett, il nuovo album arriva in primavera

In arrivo un nuovo album di Lady Gaga e Tony Bennett, l’attesissimo seguito di “Cheek to Cheek”, progetto del 2014 che ha permesso alla coppia di conquistare la vetta delle classifiche internazionali e di conquistare un Grammy Award nella categoria "Best Pop Traditional Vocal Album". La notizia è stata rivelata dallo staff di Tony Bennett che ha comunicato che l’artista e Lady Gaga hanno già registrato l’album senza però annunciare una data ufficiale per l’uscita. Secondo il portavoce del grande crooner americano il progetto vedrà la luce in primavera. Nella stessa intervista rilasciata alla rivista AARP, il management ha anche annunciato che Tony Bennett è stato colpito dal morbo di Alzheimer, malattia che deve tenere sotto controllo da quando gli è stata diagnosticata nel 2016.

La malattia di Tony Bennett e i ritardi nella lavorazione approfondimento Lady Gaga sul Covid: "Provo un profondo senso di impotenza" I primi chiari segni della malattia sono apparsi proprio durante la lavorazione del secondo album con Lady Gaga (le canzoni più famose), registrato inizialmente agli Electric Lady Studios di New York nel 2018. Le sessioni sono continuate fino all'inizio dello scorso anno con la cantautrice e attrice che si è adoperata per essere una partner incoraggiante senza mai far mancare il supporto al suo collega e amico. Il manager e figlio maggiore di Bennett, Danny Bennett, ha detto di aver parlato con Lady Gaga (FOTO) dell'annuncio del nuovo album: "Volevo controllare con lei per assicurarmi che fosse a posto perché lei gli guarda le spalle tutto il tempo. L’album rappresenta un altro regalo da fare al mondo”. Le canzoni del nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga sono state registrate, in sessioni molto distanziate, tra il 2018 e l'inizio del 2020. I ritardi sono dovuti alla fiorente celebrità cinematografica di Lady Gaga (in A Star Is Born) e alla carriera da solista con l'uscita dei suoi recenti album Joanne e Chromatica, oltre ovviamente alla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che ha rallentato ulteriormente la lavorazione.