Money Road, crescono gli ascolti (e le tensioni)

A Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo i colpi di scena arrivano per l’evoluzione sorprendente che ogni partecipante all’esperimento sta avendo: nel quarto episodio dell’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa la tensione tra i componenti della Compagnia delle Tentazioni gruppo è salita alle stelle e il gruppo si è mostrato sempre più spaccato a metà, in bilico tra ambizioni e desideri personali e il bene della collettività.