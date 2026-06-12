Money Road, crescono gli ascolti (e le tensioni)

Nella Compagnia delle Tentazioni scoppia il “catamarano-gate”: le polemiche dividono il gruppo. Ieri 236mila spettatori, +13% rispetto alla scorsa edizione. Record stagionale per il dato nei sette giorni: oltre 1,4 milioni (tra free e pay)
A Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo i colpi di scena arrivano per l’evoluzione sorprendente che ogni partecipante all’esperimento sta avendo: nel quarto episodio dell’esperimento sociale guidato da Fabio Caressa la tensione tra i componenti della Compagnia delle Tentazioni gruppo è salita alle stelle e il gruppo si è mostrato sempre più spaccato a metà, in bilico tra ambizioni e desideri personali e il bene della collettività.
Ascolti ancora in crescita
Ascolti ancora in crescita rispetto alla scorsa stagione: il quarto episodio dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine ieri sera ha raggiunto, su Sky Uno/+ e on demand, una Total Audience di 236mila spettatori medi con lo 0,9% di share, +13% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione su pay.
Benissimo anche i dati nei sette giorni per l’episodio 3, che segnano il record stagionale: tra free e pay, l’episodio della scorsa settimana ha raggiunto una Total Audience di 1.406.000 spettatori medi.
Sui social interazioni in netto aumento rispetto all’anno scorso: quelle Social TV Audience in rilevazione Linear salgono del +49% (15.2mila), quelle nella rilevazione Same Day 24/7 del +36% (17mila).
L'appuntamento è giovedì prossimo, sempre su Sky e in streaming su NOW.