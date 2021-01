Lady Gaga e quel senso crudele di impotenza verso il Covid

Il senso di smarrimento nei confronti del Coronavirus destabilizza la popstar che in una intervista a Usa Today ha invitato la gente a mantenersi attiva anche con una lezione di yoga online

Un'enorme sensazione di impotenza. Lady Gaga condivide il suo stato d'animo per ciò che accade nel mondo durante la pandemia (tutto sul coronavirus): "Ci siamo trovati davanti a un super virus -ha detto la popstar in una intervista a Usa Today- che è epico nelle sua proporzioni disastrose. Quella sensazione di incapacità è quindi in qualche modo qualcosa che accomuna tutti noi".