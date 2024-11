Morto Carmine, il fratello di Pino Daniele

Pino Daniele era molto legato a Carmine, conosciuto come 'O Giò, e a lui aveva dedicato I Got the blues ('O Giò che voglia 'e te vedè/me manca assaje 'na compagnia...). Lo stesso Carmine, nel 2015, era stato protagonista di una protesta politica: in occasione della visita di Matteo Salvini a Napoli aveva affisso uno striscione davanti a casa sua con la scritta: "Questa Lega è una vergogna. Lo diceva anche mio fratello Pino".

