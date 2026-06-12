Money Road 2026, la folle asta per il catamarano. FOTO

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Simona e Marilina hanno diviso la quota (e hanno promesso di non dichiarare mai la loro scelta), Fabrizio e Adele hanno accettato (Fabrizio ha poi messo sul proprio conto personale l’intero importo), e ancora Roberto e Luana e Marco e Camilla hanno diviso la quota. Solo Sebastiano e Daniele hanno rifiutato la proposta.

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