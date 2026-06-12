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Money Road 2026, la folle asta per il catamarano. FOTO

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Nella quarta puntata dell'esperimento sociale condotto da Fabio Caressa, la Compagnia delle Tentazioni, divisa nelle squadre degli "eletti" e degli "ignorati", ha affrontato una sfida al biliardino che ha garantito loro strade più o meno impervie nel trekking. Dalle prelibatezze del supermarket, al ristoro del parrucchiere, fino al lussuoso (ma esoso) catamarano al largo dell'arcipelago malese, con tanto di aperitivo, cena, pernottamento e colazione, il gruppo resistito e ceduto come mai prima d'ora

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