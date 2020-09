Un Premio Oscar, un Golden Globe e due Grammy Award fanno di “Shallow” il brano più premiato nella storia della musica. Un successo planetario per Lady Gaga (FOTO) e Bradley Cooper (FOTO), protagonisti del film “A Star is Born” e coppia inedita che ha dato vita alla colonna sonora della pellicola. “Shallow” è il brano portato, il primo singolo estratto e che parla del bisogno di Ally e Jackson (i due protagonisti interpretati dalla cantautrice e dall’attore e regista) di andare a fondo della loro relazione. La prima bozza della canzone è stata scritta da Lady Gaga e Mark Ronson con Anthony Rossomando dei Dirty Pretty Things e Andrew Wyatt dei Miike Snow. Successivamente è stata modificata grazie al contributo di Lukas Nelson. Con 10,2 milioni di copie, “Shallow” è la terza canzone più venduta in tutto il 2019.

“Shallow”, il significato della canzone

La stessa Lady Gaga ha raccontato il significato della canzone “Shallow” specificando di aver immaginato fin da subito una conversazione tra due persone che parlano della necessità di approfondire la loro relazione, di aprirsi e stare lontano dalla zona poco profonda. Anche dopo aver ottenuto il Premio Oscar (8 curiosità su A Star is Born), la cantautrice ha spiegato che forse il successo di “Shallow” è dovuto al fatto che è uscita nel momento giusto, un momento in cui le persone si sono sentite in qualche modo prese in causa. Forse questo è il motivo per cui in così tanti si sono rivisti. Sul contenuto invece ha dichiarato: “La triste verità è che stiamo sempre sui telefonini. In questa canzone non forniamo soltanto una conversazione, ma anche una forte presa di posizione. Non vorrei amare in modo superficiale, ma lo sono. Vorrei vedermi sprofondare in acque molto più profonde. Credo che dovremmo tutti prenderci per mano e tuffarci insieme, addentrandoci nelle più oscure profondità dell’oceano”.

Testo e traduzione di “Shallow”

Tell me somethin’, girl

Are you happy in this modern world?

Or do you need more?

Is there somethin’ else you’re searchin’ for?

I’m falling

In all the good times I find myself longin’ for change

And in the bad times I fear myself

Tell me something, boy

Aren’t you tired tryin’ to fill that void?

Or do you need more?

Ain’t it hard keeping it so hardcore?

I’m falling

In all the good times I find myself longing for change

And in the bad times I fear myself

I’m off the deep end, watch as I dive in

I’ll never meet the ground

Crash through the surface, where they can’t hurt us

We’re far from the shallow now

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

We’re far from the shallow now

I’m off the deep end, watch as I dive in

I’ll never meet the ground

Crash through the surface, where they can’t hurt us

We’re far from the shallow now

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

In the shallow, shallow

We’re far from the shallow now

La traduzione del testo di “Shallow”

Dimmi una cosa, ragazza

Sei felice in questo mondo moderno?

O hai bisogno di più?

C’è qualcos’altro che stai cercando?

Sto precipitando

In tutti i bei momenti mi ritrovo a desiderare il cambiamento

E nei brutti momenti ho paura di me stesso

Dimmi qualcosa, ragazzo

Non sei stanco di cercare di riempire quel vuoto?

O hai bisogno di più?

Non è difficile resistere così tenacemente?

Sto precipitando

In tutti i bei momenti mi ritrovo a desiderare il cambiamento

E nei brutti momenti ho paura di me stessa

Ho toccato il fondo, guarda mentre mi tuffo

Non arriverò mai a terra

Mi schianto contro la superficie, dove non possono farci del male

Siamo lontani dal superficiale adesso

Sulla superficie, superficie

Sulla superficie, superficie

Sulla superficie, superficie

Siamo lontani dalla superficie adesso

Ho toccato il fondo, guarda mentre mi tuffo

Non arriverò mai a terra

Mi schianto contro la superficie, dove non possono farci del male

Siamo lontani dal superficiale adesso

Sulla superficie, superficie

Sulla superficie, superficie

Sulla superficie, superficie

Siamo lontani dalla superficie adesso