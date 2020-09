Lady Gaga e un futuro al cinema? Potrebbe interpretare un X-Men

Lady Gaga ha vinto il Premio Oscar 2019 per la migliore canzone, grazie alla sua interpretazione di “Shallow” in “A Star Is Born”. L’artista statunitense ha ricoperto il ruolo di Ally Campana, protagonista insieme a Bradley Cooper (l’attore ha vestito i panni di Jackson Maine ed era anche il regista, sceneggiatore e produttore dell’opera). La sua interpretazione ha riscosso parecchio successo ed è stata apprezzata dalla critica, rappresentando una svolta importante della carriera di Lady Germanotta dopo essere stata Bertha in “Sin City” e aver avuto un paio di camei in “Muppets 2” e “Men in Black 3”.

La 34enne dovrebbe tornare sul grande schermo, come riporta il sito We Got This Covered, per interpretare Emma Frost, alias White Queen, in un film di prossima uscita sugli X-Men. Sarebbe una nuova avventura per la celebre cantante, quest’anno uscita con ben tre singoli: “Stupid Love” (primo estratto del suo album “Chromatica”, pubblicato poi lo scorso 29 maggio), “Rain on Me” (realizzato con Ariana Grande) e “Sour Candy” (in collaborazione con il gruppo k-pop Blackpink).