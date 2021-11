Lady Gaga e le origini siciliane: tutto quello che sappiamo

L'artista è stata in Italia per presentare House of Gucci. Ecco le origini della celebre popstar Condividi

Sono molti gli artisti di origine italiana in giro per il mondo che non perdono occasione per dimostrare il proprio attaccamento alla terra d’origine, tra questi c'è Lady Gaga, in questi giorni in Italia per il lancio di House of Gucci. La superstar internazionale ha parenti in Sicilia, terra alla quale è ancora legatissima. Vediamo dunque quali sono le origini di Lady Gaga.

Lady Gaga, le origini approfondimento House of Gucci, Lady Gaga racconta Patrizia Reggiani a Sky TG24. VIDEO Il suo vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta, anche se il mondo la conosce ormai da anni come Lady Gaga. Le sue origini affondano le radici in Sicilia, e per la precisione a Naso, comune di Nebrodi, in provincia di Messina. La cantante non ha mai nascosto le proprie radici italiane, sottolineando più volte nel corso delle sue interviste d’essere italo-americana, con sangue siculo nelle vene.