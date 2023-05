Barbie, Dua Lipa annuncia la canzone Dance The Night

Spettacolo

La popstar, reduce dai due concerti in Italia, a Milano e a Bologna, si è fermata a Firenze in vacanza per qualche ora libera da impegni professionali. Nella culla del Rinascimento l'artista si è recata in visita alle celebri Gallerie degli Uffizi esplorate con un tour completo di due ore insieme ad alcuni amici e al direttore Eike Schmidt