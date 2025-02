Moda, Sabato De Sarno non è più il direttore creativo di Gucci

Il gruppo Kering, proprietario del marchio, ha annunciato la fine della collaborazione col direttore creativo. La sfilata dellla collezione Autunno/Inverno 2025, in programma per la Milano Fashion Week di febbraio, sarà presentata dall'ufficio stile



Gucci e Sabato De Sarno si separano, questo è quanto si apprende da una breve nota diffusa da Kering, il gruppo proprietario del brand italiano, nella quale si annuncia la fine della collaborazione dello stilista col marchio.

De Sarno, che era stato nominato direttore creativo di Gucci due anni fa, e che aveva presentato la sua prima collezione per Gucci nel settembre del 2023, non firmerà la prossima presentazione di Gucci, in programma per la Milano Fashion Week di febbraio. La nota precisa che la sfilata Autunno-Inverno 2025 del 25 febbraio sarà presentata dall’Ufficio Creativo della Maison.

Nessun dettaglio sul nome del suo successore che sarà annunciato "a tempo debito".







L'addio dopo meno di due anni La notizia della separazione tra Gucci e Sabato De Sarno arriva a poche settimane dall'inizio delle sfilate della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Donna Autunno/Inverno 2025-26.

Il calendario, ufficializzato proprio nelle ultime ore, prevede la sfilata di Gucci come show di apertura della settimana di sfilate. Il prossimo 25 febbraio, la nuova collezione di Gucci sarà presentata dall’Ufficio Creativo della Maison, come specificato dalla nota.

Stefano Cantino, CEO di Gucci, ha espresso i suoi ringraziamenti per il direttore creativo uscente: “Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a Sabato per la sua passione e dedizione a Gucci. Apprezzo sinceramente il modo in cui ha onorato, con profondo impegno, l'artigianalità e il patrimonio del marchio”.

De Sarno, che si è occupato nell'ultimo anno e mezzo delle collezioni Uomo e Donna di Gucci, ha apportato molti cambiamenti sotto il profilo dello stile del marchio che era stato precedentemente diretto da Alessandro Michele, oggi stilista di Valentino.

Lo stilista di origini campane aveva dato al brand un'estetica sartoriale lontana da quella massimalista del suo predecessore, facendo diventare virali alcune collezioni caratterizzate da precisi orientamenti creativi – vedi l'adozione del “Rosso Ancora” come tonalità chiave di numerosi look. Leggi anche Moda, Gucci sfilerà a Firenze con la collezione Cruise a maggio 2025

De Sarno su Instagram: “Ricordatevi sempre di soridere" “Ringrazio sinceramente Sabato per la sua lealtà e professionalità. Sono orgogliosa del lavoro che è stato svolto per rafforzare l’identità del marchio”, ha dichiarato Francesca Bellettini, Deputy CEO di Kering, e responsabile del Brand Development.

La nota non chiarisce i tempi della nomina di un nuovo direttore creativo; è ragionevole supporre che, oltre a quella di Milano di febbraio, anche la sfilata con la collezione Resort in programma a maggio a Firenze, sarà opera dei professionisti dell'ufficio stile, salvo sorprese dell'ultimo minuto.

La fine della collaborazione di De Sarno da Gucci sarà seguita dalla diffusione del bilancio annuale il prossimo 11 febbraio.

Lo stilista ha commentato il suo addio a Gucci con un post sul suo profilo Instagram personale. Sotto uno scatto che lo ritrae sorridente in passerella, al termine di uno dei fashion show di queste ultime stagioni ha scritto: “ Non c’è progetto importante che succeda senza la passione, la testa e il cuore di persone straordinarie. A queste voglio dire: ricordatevi sempre di sorridere”. Ha concluso con i ringraziamenti: “Un grazie non basta forse. Ma il mio sorriso oggi è per voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabato De Sarno (@sabato.desarno)