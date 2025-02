Fashion Week Women's Collection al via dal 25 febbraio. Il programma

Dal 25 febbraio al 3 marzo 2025 torna la Fashion Week® Women's Collection. In programma 153 appuntamenti, tra questi anche la sfilata co-ed per i 100 anni di Fendi

Aperta da Gucci e chiusa da Armani. In mezzo altri grandi brand e poi talenti emergenti che dal 25 febbraio al 3 marzo porteranno sul palcoscenico milanese della lunga settimana della moda femminile la loro versione di creatività. 7 giorni durante i quali si celebreranno anche importanti anniversari, primo fra tutti i 100 anni di Fendi, ma anche i 60 anni di Kway, i 50 di Santoni e i 30 di Dsquared2.

“Milano grazie alle fashion week si conferma il cuore pulsante della moda internazionale, un luogo in cui creatività, talento e innovazione si incontrano per disegnare il futuro del settore”, ha dichiarato Alessia Cappello, assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico. “Il Comune di Milano è orgoglioso di collaborare con CNMI per sostenere questa straordinaria settimana che non solo celebra l’eccellenza del Made in Italy, ma crea anche opportunità concrete per chi lavora e sogna di lavorare in questa filiera strategica. La Milano Fashion Week non è solo un evento, ma un motore di sviluppo culturale, economico e sociale per la nostra città e per il Paese”.

“La Milano Fashion Week di febbraio testimonia la volontà dell’industria della moda di rispondere alla complessità del momento che il settore sta affrontando”, ha dichiarato Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana. “La creatività, la pragmaticità e la duttilità, che da sempre caratterizzano il Made in Italy, sono gli strumenti attraverso cui affrontare un momento così sfidante. Sono necessarie, oggi più che mai, concrete azioni di sistema che riuniscano tutti gli attori e gli operatori nella duplice direzione di innovare, secondo lo spirito del tempo, e di rafforzare la nostra filiera unica al mondo. A questo scopo Camera Nazionale della Moda Italiana rinnova il suo impegno come interlocutore con il Governo nelle richieste di politiche di sostegno per l’industria della moda. Il calendario testimonia inoltre il nostro impegno costante nel promuovere le nuove generazioni di designer attraverso diversi canali di sostegno, certi che Milano rappresenti una piattaforma prestigiosa e fertile per tutte le componenti della nostra industria. Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo a tutti gli operatori del settore che, con la consueta passione e professionalità, seguiranno la manifestazione”.

Debutti e ritorni

Saranno presenti per la prima volta in calendario i brand Francesco Murano, beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024, Giuseppe Di Morabito, Institution by Galib Gassanoff, J. Salinas, Susan Fang supported by Dolce&Gabbana.

Ritorna in calendario sfilate Women’s Collection MSGM, mentre Saman Loira sarà per la prima volta nel calendario sfilate digitale.



Questa edizione della Fashion Week vede inoltre il debutto di Lorenzo Serafini come direttore creativo di Alberta Ferretti e di David Koma come direttore creativo di BLUMARINE.

Il fashion Hub

La fashion week inaugura con l’evento di opening del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana a Palazzo Giureconsulti.

Come ad ogni edizione, il Fashion Hub ospiterà la nuova generazione di designer offrendo occasioni di visibilità, networking e business. Durante questa edizione al suo interno verranno presentati i progetti:

- Designers for the Planet, dedicato a designer emergenti che hanno fatto della sostenibilità il cardine per la realizzazione delle proprie collezioni. In questa edizione presenteranno le proprie collezioni 8 designer della nuova generazione selezionati da Sara Sozzani Maino, International New Talent and Brands Ambassador CNMI e Creative Director Fondazione Sozzani.

- Ensemble: Voices Of Seoul, le collezioni di 4 giovani designer coreani.

- GoMongolia: con l’obiettivo di promuovere progetti di internazionalizzazione, CNMI collaborerà in questa edizione per la prima volta con la Mongolian Wool and Cashmere Association (MWCA) promuovendo una selezione di 5 aziende che esporranno le proprie collezioni all’interno del Fashion Hub per l’intera settimana.

- MFW Forward, progetto dedicato alla nuova generazione di designer e start-up attente a ricerca, innovazione e sperimentazione.

- Presentazione del designer Charles De Vilmorin: in un’ottica di collaborazione e scambio con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, il Fashion Hub di CNMI ospiterà per la prima volta un designer dello Showroom Sphere della Paris Fashion Week, un’iniziativa della FHCM dedicata alla nuova generazione di designer. Dal 5 all’11 marzo, Marco Rambaldi presenterà invece la sua collezione allo Showroom Sphere durante la Paris Fashion Week a Parigi.

- Educational Talk, talk che si alterneranno per tutta la settimana nella Sala Parlamentino di Palazzo Giureconsulti coinvolgendo Fondazioni, aziende e Associazioni con l’obiettivo di informare ed educare su tematiche inerenti alla sostenibilità, a DE&I, all’intelligenza artificiale, ai media & entertainment, all’artigianalità e ai cambiamenti culturali.

- Cross Cultural Business Conversation, conversazioni e discussioni con professionisti del settore come buyers, retailers e manager, rivolte ai designer del Fashion Hub.

Gli eventi

Sfilate, presentazioni ed eventi come la performance a Palazzo San Fedele, nuovo headquarter di Bottega Veneta. Palazzo San Fedele sarà il palcoscenico di un incontro culturale che rende omaggio al design pionieristico di Carlo Mollino e al costante impegno di Bottega Veneta nella promozione della cultura.

Il 26 febbraio si terrà “The WOMderful Inclusive Fashion Show by Benedetta De Luca”, l’evento è patrocinato da CNMI e realizzato da The Wom e promuove l’inclusione nella moda attraverso una sfilata dedicata alla valorizzazione e alla celebrazione di tutte le unicità del mondo femminile.

Tra gli altri eventi realizzati in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana, il 27 febbraio si terrà il lancio della terza edizione del PREMIO MAESTRI D’ECCELLENZA dedicato ai più talentuosi artigiani italiani e realizzato da Métiers d’Excellence LVMH, Confartigianato Imprese, CNMI e Thélios.

Venerdì 28 febbraio, Afro Fashion Association presenta “Communities at Work”, un momento dedicato a esplorare le sfide e le opportunità della rappresentazione delle persone BIPOC nell’industria creativa italiana.

Tra le iniziative a supporto della nuova generazione di designer, Camera Moda Fashion Trust, organizzazione no-profit fondata da CNMI, ha lanciato sul proprio sito web il bando per la quinta edizione del Camera Moda Fashion Trust Grant a cui è possibile candidarsi fino al 31 marzo.