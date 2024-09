Milano Fashion Week, la sfilata di Gucci Spring/Summer 2025. FOTO

9/14 ©Getty

Come sempre, c'è un'attenzione speciale sugli accessori che rileggono le icone del brand in senso contemporaneo. In questa collezione la Gucci Bamboo 1947 è rivista attraverso dettagli unici. Il manico, della variante in foto, è in plexiglass. Richiamano il bamboo anche i gioielli, le collane i bracciali