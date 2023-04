BTS, J-Hope si è arruolato ufficialmente

Dei BTS e dell’obbligo di servizio militare previsto in Sud Corea se ne parla da qualche mese, da quando in particolare a dicembre 2022 il cantante del gruppo, Jin, ha annunciato di essersi arruolato nell’esercito per effettuare i mesi previsti dalla legge Sud Coreana. Dopo Jin, è J-Hope a seguire le sue orme, ma prima di ritirarsi per qualche tempo dalla scena musicale ha deciso di salutare i fan con un messaggio tutto dedicato a loro. Il 29enne ha postato una foto su Instagram in cui appare con i capelli tagliati proprio prima di essere portato nella città di Wonju, dove seguirà la cerimonia di arruolamento militare prevista per la giornata di martedì. Sorriso, saluto militare e una didascalia, che sembra voler rincuorare i tantissimi fan sparsi per il mondo: “Farò buon viaggio!”. Al pari, il profilo dei BTS pubblica una foto che ritrae il gruppo insieme, pronti a salutare l’amico e artista: Jin in divisa militare, J-Hope con taglio fresco e mascherina. Tantissimi i commenti dei fan pronti ad augurare ogni bene al giovane idolo.

BTS, le polemiche per l’arruolamento

Un arruolamento quello dei BTS che non ha fatto mancare polemiche e proteste da parte dei fan, nonché numerose mobilitazioni anche politiche nello stesso Paese del gruppo. Un servizio militare che blocca di fatto una carriera in continua ascesa e porta necessariamente ad uno stop nella produzione musicale della band più famosa del genere K-Pop. Tuttavia, dopo numerosi dubbi e scontri, il Ministero della Difesa sud coreano è stato chiaro: anche i membri del gruppo, come Jin e J-Hope, devono comportarsi da cittadini coreani e compiere il servizio militare. Se ci sono state in passato deroghe che hanno permesso al gruppo di proseguire con i loro progetti artistici, un’esenzione totale non è mai arrivata. Il periodo militare obbligatorio per legge è previsto tra i 18 e i 21 mesi, tuttavia la band dovrà fermarsi per molto più tempo, così da permettere a tutti i singoli componenti di adempiere al loro dovere. Non devono però smettere di sperare i tanti fan del gruppo, che sembra deciso a non mettere ancora la parola fine al grande successo. Nell’agosto 2022, il ministro della Difesa Lee ha garantito che i BTS potranno comunque riunirsi periodicamente per poter suonare e tenere concerti all’estero. Una promessa che per i fan della band è diventata una speranza e un impegno al quale, sperano, il ministro non finisca per sottrarsi.