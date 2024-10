Moda, Gucci sfilerà a Firenze con la collezione Cruise a maggio 2025

Sabato De Sarno ha svelato con anticipo la location del fashion show della prossima primavera. Dopo Londra, il brand è pronto a tornare a casa



Gucci sfilerà a Firenze la prossima primavera, precisamente il 15 maggio 2025, data anticipata dallo stilista Sabato De Sarno che, con un post su Instagram, ha detto quanto basta per iniziare a sognare.

Al popolo della moda, del resto, servono poche coordinate per far partire la discussione sulla prossima collezione che, dal momento che viene presentata a maggio, sarà una Cruise Collection.

La raccolta ha già un nome, “Gucci Firenze”, e sarà senz'altro speciale perché segna il ritorno del brand nella città del fondatore Guccio Gucci.

Gucci Cruse 2026: ritorno a casa La storia recente di Gucci parla del rafforzamento (e della risignificazione) del rapporto del brand con i territori e i posti del mondo che hanno fatto la storia del marchio o che rappresentano per esso un'ispirazione constante.

Con le sue prime collezioni per Gucci, Sabato De Sarno ha manifestato il suo interesse per Milano, la metropoli dove si svolgono le presentazioni stagionali del brand e che con la sua essenza signorile influenza le creazioni del marchio in senso funzionale e glam.

Poi, a maggio 2024, è stata la volta di Londra, la città da cui Guccio Gucci ha mutuato il suo gusto eccellente e dove ha capito a quale pubblico voleva indirizzare i suoi articoli di pelletteria.

Ogni fashion show è servito, nelle intenzioni dello stilista, a riabbracciare un posto denso di significato per Gucci.

Tra eredità ed emozione Gucci e Alessandro Michele scelsero Firenze e Palazzo Pitti per una sfilata nel 2017 che rappresentò un tuffo nel Rinascimento rivisto in chiave moderna e rock.

De Sarno sembra voler tornare all'essenza artigianale del marchio, o almeno questo è ciò che si respira scorrendo gli scatti d'epoca che lo stilista ha pubblicato sul suo profilo personale.

Nel post - che è una sorta di moodboard, una lavagna su cui sono appuntate delle idee sotto forma di immagini - c'è una veduta di Piazza della Signoria, poi una foto in bianco e nero di artigiani al lavoro sul pellame, uno scatto della facciata della Fondazione Gucci, e un altro scatto vintage che risale all'epoca del negozio di pelletteria di Guccio Gucci.

Non sarà comunque un'operazione nostalgia. Il direttore creativo di Gucci ha dimostrato di avere una visione ben precisa del futuro ma è chiaro che ovunque ci sarà l'emozione di essere ancora lì dove tutto è iniziato poco più di cento anni fa.

E allora, anche se mancano sette mesi alla sfilata evento, si può far partire il conto alla rovescia perché Firenze ospiterà con Gucci tutta la rosa di stelle che non possono fare a meno del marchio: da Kristen Dunst a Paul Mescal, a Jessica Chastain, a Salma Hayek e A$AP Rocky.

La lista è corposa e per la prossima primavera è destinata ad allungarsi.

