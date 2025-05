Ricavi record per Poste Italiane nel primo trimestre 2025

Il Gruppo si posiziona come leader nel settore dei servizi di corriere, chiudendo con ricavi record la prima parte del 2025. Il Ceo Del Fante: “Progetto Polis è un fiore all’occhiello per l’Azienda”

Il gruppo Poste Italiane ha chiuso il primo trimestre con ricavi pari a 3,198 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto ai 3,045 mld di euro dello stesso periodo e con un utile netto pari a 597 milioni di euro, in progressione del 19,1% rispetto ai 501 mln dei primi tre mesi del 2024. L'ebit adjusted del primo trimestre è pari a 796 mln (+13%).

Grande successo anche per il progetto Polis di Poste Italiane, che non solo ha rafforzato il ruolo di vicinanza ai territori, avvicinandosi alle esigenze della clientela, ma ha consolidato la leadership del Gruppo nel settore dei servizi di corriere. Questo è quanto è stato evidenziato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, durante un’intervista al Telegiornale Poste (VIDEO) in occasione della presentazione dei ricavi record.

Il commento di Del Fante

“Il cliente ha bisogno dei servizi e ha bisogno di avere una vita semplice nell’assolvere alle proprie esigenze, che vanno dal mondo dei pagamenti a quello dell’energia fino alla telefonia”, ha specificato Del Fante, aggiungendo: “La sfida è fare sempre un po’ di più e sempre meglio in quello che abbiamo già iniziato a fare da un po’ di tempo a questa parte”. Non è mancata però la soddisfazione dell’AD per il grande percorso di crescita nel mercato dei pacchi verificato dal 2017 a oggi: “Siamo arrivati a consegnare da soli più pacchi di tutti gli altri corrieri messi insieme. Un grande risultato, un percorso storico nella consegna a casa dei pacchi attraverso investimenti in automazione e la centralità della figura del portalettere”. Un commento anche sui risultati portati dal progetto Polis: “Polis è un fiore all’occhiello per l’Azienda. Anche con questo progetto andiamo ad assolvere a un’esigenza sentita”.