Poste Italiane, Lasco: "Polis porta servizi digitali in tutta Italia"

Economia

Pensioni, gli aumenti slittano a marzo: cosa sappiamo

Scatterà soltanto il prossimo mese l’annunciata rivalutazione degli assegni pensionistici oltre 4 volte il minimo, prevista già per inizio anno: i tempi burocratici legati alla Manovra hanno spinto l’Inps ad aspettare, per evitare di dover poi bloccare gli aumenti

Aumenti sì, ma non per tutti. Novità in arrivo per le pensioni del mese di febbraio, che dovevano prevedere una rivalutazione degli assegni. L'Inps erogherà soltanto a marzo la rivalutazione e gli arretrati per le pensioni superiori a 2101,52 euro (pari a quattro volte il minimo)

LA PRECISAZIONE - Lo precisa l'Istituto in una nota nella quale ricorda che per gli assegni fino a questa cifra si è erogata già da gennaio la rivalutazione rispetto all'inflazione del 100%. “Dal 1° gennaio - si legge in una nota - l'Inps ha provveduto ad attribuire la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% a tutti gli utenti che abbiano ottenuto in pagamento nel 2022 rate di pensione per un importo inferiore o uguale a 2101,52 euro”