Poste Italiane assume nuovi postini in tutta Italia nel 2023

Poste Italiane assume portalettere. All’inizio è previsto un contratto a tempo determinato. Posizioni aperte in tutta Italia. Per candidarsi bisogna collegarsi alla pagina poste italiane dedicata alle carriere entro il 12 febbraio 2023 ascolta articolo Condividi

Cercansi postini in Italia. Poste Italiane dà il via a nuove assunzioni per il 2023. Le posizioni riguardano diverse parti d’Italia, e possono candidarsi laureati e diplomati. Previsto un contratto a tempo determinato, di 3-4 mesi, dopodichè si entra in una graduatoria aggiornata annualmente finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato.

Requisiti e come candidarsi approfondimento Lavoro, le misure per favorire le assunzioni: ecco quali sono Le nuove assunzioni del 2023 riguardano tutte le regioni e province d’Italia. I candidati, nel momento in cui inviano la domanda per fare i postini in Poste, potranno indicare una sola area territoriale di preferenza. I requisiti per diventare porta lettere sono: diploma di scuola media superiore, patente di guida in corso di validità e per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso di un patentino del bilinguismo.

Le prove approfondimento Scuola, si lavora a un nuovo piano per assumere 70mila docenti I candidati in seguito all’invio del curriculum dovranno superare una prova che consiste in un test attitudinale di ragionamento logico, segue la prova d’idoneità alla guida di un automezzo e un colloquio. I candidati individuati in merito alle esigenze di Poste Italiane riceveranno una email dalla società HR-EVO contenente un link per effettuare il test con tutte le spiegazioni necessarie per lo svolgimento della prova. Per candidarsi bisogna collegarsi alla pagina poste italiane dedicata alle carriere entro il 12 febbraio 2023.